快訊

貼圖控哭了！LINE貼圖7月起全面調漲 最高漲幅達40%

美中競爭夾擊！歐盟綠色產業政策準備轉型

獨／新竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

聽新聞
0:00 / 0:00

職缺要求配偶是本校博士？貴州大學挨批「蘿蔔崗」後終止招聘

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
貴州大學官網5月27日發布《貴州大學2026年簡化招聘公告（一）》，計畫為學校資產經營管理辦公室招聘管理職人員1名。（新華日報）
貴州大學官網5月27日發布《貴州大學2026年簡化招聘公告（一）》，計畫為學校資產經營管理辦公室招聘管理職人員1名。（新華日報）

貴州大學近日發布招聘公告，為學校資產經營管理辦公室招聘1名管理職人員，除學歷、科系要求外，還要求應徵者配偶為該校在職在編（正式編制內）優秀博士，且須具備多項學術成果，引發「蘿蔔崗」質疑。貴州大學5月31日回應稱，相關報考條件設置不當，已決定終止本次招聘。

據極目新聞報導，貴州大學官網5月27日發布《貴州大學2026年簡化招聘公告（一）》，計畫為學校資產經營管理辦公室招聘管理職人員1名。該職缺要求大學以上學歷，職等為管理9級，招聘專業包括管理科學、工程管理、工程造價。

報導指，除專業和學歷要求外，該職缺還要求應徵者配偶為該校在職在編優秀博士，且同時具備多項學術成果，包括主持2項以上國家級項目、以第一作者身分發表CSSCI論文10篇以上、獲貴州省優秀成果獎一等獎1項，以及為學校學科學術帶頭人、貴州省創新團隊帶頭人。

報導稱，相關招聘條件曝光後，引發大陸網友質疑該職缺為「蘿蔔崗」。5月30日，貴州大學黨辦相關工作人員回應稱，已就網友關注情況向貴州省委教育廳匯報，但未正面說明為何設置這項特定條件。

「蘿蔔崗」是大陸網路流行語，源自俗語「一個蘿蔔一個坑」。在招聘領域中，通常指職缺疑似已有人選，卻仍對外發布招聘資訊、走完招聘流程；相關條件往往被質疑是為特定對象「量身訂做」，其他應徵者可能只是陪跑。

貴州大學5月31日發布公告稱，近日學校發布《貴州大學2026年簡化招聘公告》，擬招聘資產經營管理辦公室管理職人員，引發社會關注，學校對此高度重視。

公告指，該職缺設置的初衷，是解決長期扎根貴州、對學校發展作出突出貢獻的高層次人才現實困難，並依簡化招聘程序辦理。

貴州大學表示，經認真研究，本次招聘在實際操作中存在報考條件設置不當問題，校方對此深表歉意並決定終止。下一步，學校將切實改進相關工作，並感謝社會各界關心和監督。

貴州大學西校區大門。（人民網）
貴州大學西校區大門。（人民網）

職缺

延伸閱讀

「耿同學」學術打假 中國數名大學正副院長被免職

「耿同學」舉報論文造假實錘 南開、中山多名高層免職

正取變備取？東吳大學申請入學2系出包「近百位學生成績遭算錯」 校方致歉

苗縣府27日辦學測記者會 工會「拒為官僚作秀背書」並提3訴求

相關新聞

恐怖沙塵暴襲擊哈爾濱 體育場頂棚瞬間被掀翻

黑龍江哈爾濱5月31日突然出現毀天滅地般的沙塵暴，據《上觀新聞》報導，不只樹木被大風刮倒，牆壁被吹垮，車輛被砸損壞，體育場的頂棚也遭掀翻。黑龍江省氣象服務中心官方微博《龍江氣象》發文稱，哈爾濱昨天「一天之內集齊高溫、沙塵暴、雷雨、強對流，是不是可以召喚神龍了？」

25歲碩士戀32歲女老闆拒付417萬禮金 每筆轉帳被要求「自願贈與」下場慘

愛情不設年齡界限，但金錢卻可能毀了一段感情！1宗引發網友熱議的「姐弟戀」金錢糾紛，25歲碩士男生結識了1位有房有車兼身為老闆的32歲女友…

職缺要求配偶是本校博士？貴州大學挨批「蘿蔔崗」後終止招聘

貴州大學近日發布招聘公告，為學校資產經營管理辦公室招聘1名管理職人員，除學歷、科系要求外，還要求應徵者配偶為該校在職在編（正式編制內）優秀博士，且須具備多項學術成果，引發「蘿蔔崗」質疑。貴州大學5月31日回應稱，相關報考條件設置不當，已決定終止本次招聘。

「給阿嬤的情書」感動無數人 從潮汕僑批回望兩岸分治

大陸電影《給阿嬤的情書》近期引發熱潮，片中潮汕人下南洋與家人分隔兩地，充滿離散痛苦的歷史，有人流淚2小時，全體觀眾等到所有字幕放完才離場。骨肉分離的情緒，也讓許多人聯想到1949年後兩岸分隔，直至1987年開放「三通」後才彼此交流。眼下，如何重啟兩岸良性對話，片中阿嬤那句「做人要有情有義」，似乎給了深沉的啟示。

2025秋晚獲獎 德陽魅力驚豔

近日，大陸中央廣播電視總台二○二五年中秋晚會榮獲紐約國際電影電視節（New York Festivals TV&Film Awards）「綜藝特別節目類」金獎，代表其藝術水準與傳播力獲得國際業界肯定。

潮玩新秀 奇夢島玩撒野

日前在北京舉辦的二○二六年首屆中國新文創市集暨潮玩遊園會上，潮玩新秀奇夢島的快閃店吸引不少參觀者。包括ＷＡＫＵＫＵ（哇庫庫）、SiiNONO（賽諾諾）、「中國公主」ＺＩＹＵＬＩ（又梨）等搪膠毛絨掛件、盲盒擺件、吊卡玩偶等多種形態潮玩擺滿展台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。