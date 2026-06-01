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恐怖沙塵暴襲擊哈爾濱 體育場頂棚瞬間被掀翻

聯合報／ 大陸中心／即時報導
5月31日17時30分左右，黑色沙塵像一堵牆襲向黑龍江哈爾濱，前後持續約半個多小時。（圖／取自《上觀新聞》）
5月31日17時30分左右，黑色沙塵像一堵牆襲向黑龍江哈爾濱，前後持續約半個多小時。（圖／取自《上觀新聞》）

黑龍江哈爾濱5月31日突然出現毀天滅地般的沙塵暴，據《上觀新聞》報導，不只樹木被大風刮倒，牆壁被吹垮，車輛被砸損壞，體育場的頂棚也遭掀翻。黑龍江省氣象服務中心官方微博《龍江氣象》發文稱，哈爾濱昨天「一天之內集齊高溫、沙塵暴、雷雨、強對流，是不是可以召喚神龍了？」

一位哈爾濱當地民眾告訴《上觀新聞》，當天17時30分左右，他在家看到大風捲著黑色沙塵遠遠地像一堵牆一樣向小區移動，不到2分鐘，「黑牆」抵達後就「吞沒」了小區，天瞬間黑了，大風持續了有半個多小時。

「有點像世界末日！」哈爾濱另一位市民稱，他白天到市區周邊露營，17時許開車往回走，在路上還沒進城區就看見百米高的黑色沙牆從左往右襲來，沒過一會就一片黑暗。另有網友稱，不少樓頂搭建的彩鋼板被大風刮飛，還有大量建築外牆的牆皮被吹落。

報導稱，5月31日，受強對流天氣影響，哈爾濱國際會展中心體育場相關設施受到損壞，原計劃當晚舉行的演唱會被迫取消。

有網友發布的影片顯示，體育場頂棚的白布大面積被強風破壞，內場擺好的座椅也被大風吹翻，音響等設備也被吹倒，現場一片狼藉。據悉，當天原計劃在體育館舉辦的《超級音雄巨星LIVE演唱會—哈爾濱站》，包括：張信哲、張韶涵、光良、阿杜都將登場演出。

哈爾濱5月底出現沙塵天氣並不多見。《九派新聞》報導，中國天氣首席氣象分析師信欣解釋，31日高空槽和地面氣旋東移影響內蒙古東部和東北地區，並在這一帶地區形成鋒面系統。在鋒面前後，冷暖差異非常大。黑龍江多地昨天下午先經歷了鋒前增溫，其中哈爾濱出現少見高溫天氣。之後冷空氣和近地面氣旋攜帶大風登場，冷暖對撞之下，出現雷電大風等強對流天氣。

信欣表示，這就相當於是「準冬季水平的冷空氣遇到夏季水平的暖空氣，大風、對流都很強」。冷空氣大風疊加對流陣風，會導致東北局地大風具有一定的極端性。

5月31日傍晚，哈爾濱突然出現沙塵暴來襲，當地體育場頂棚瞬間被掀翻。（圖／取自《上觀新聞》）
5月31日傍晚，哈爾濱突然出現沙塵暴來襲，當地體育場頂棚瞬間被掀翻。（圖／取自《上觀新聞》）

黑龍江 哈爾濱 體育

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