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近半香港高校大陸學生畢業後 傾向留港發展
一項調查指出，在香港大專院校讀書的中國大陸學生，近半畢業後傾向留港發展。
為外來大學生提供支援的青年港漂總會昨天舉辦第2屆「留學香港」十大傑出留學生評選啟動禮，並公布「港漂」學生在港生活調查報告。
據公布，去年9月至今年5月，該組織通過電郵及社群媒體訪問了380名大陸來港學生，詢問他們畢業後的去向，其中44%受訪者表示「一定會」或「傾向」在畢業後留港發展。
在傾向留港發展的受訪者中，19.2%認為住宿成本及租金高昂是最大困難，15.3%認為語言及文化適應困難，14.2%認為社交圈子狹窄和歸屬感不足。
對於為何選擇來港升學，22.1%受訪者表示，原因是香港高校學術水準及國際排名；另有21.1%表示，是希望畢業後可以留港工作。
近幾年來，香港大專院校的國際排名持續上升，目前是全球唯一一個擁有5所百強大學的國際城市。港府也趁機拓展香港高等教育，致力把香港發展成為國際教育樞紐。
目前香港已成為大陸學生留學的熱門地點，根據網上資料，去年本地高校的大陸學生人數有5.8萬人，較4年增加了一倍多。
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