去景區就為看戲 「只有河南」引發中國文旅話題

劇場結合景區正在成為中國發展文旅產業的特色。「只有河南・戲劇幻城」用一片麥田和21個大小劇場，5年內吸引了6000多萬人次觀眾，成功走出疫情低谷，也成為其他省市的取經對象。

「只有河南・戲劇幻城」（簡稱「只有河南」）位於河南省鄭州市。河南位於中原地區，是中國歷史上的古都所在，武則天、杜甫等歷史與文化名人皆出於此。這個景區的目的，是透過創新的戲劇方式，讓觀眾能對河南乃至於中國的歷史共情。

曾到中國大陸一些景區旅遊的人，對結合山水實景的大型演出如「印象西湖」應不陌生。「印象」系列的導演王潮歌，也曾與張藝謀搭擋，參與2008年北京奧運開幕式和閉幕式的執導。2021年6月開幕的「只有河南」便是由她規劃和創作的文化作品，近年網上討論度很高。

「只有河南」如今有85%的遊客都是「90後」（1990年代出生的人）或更年輕的一代，回頭再訪的比率很高。工作人員、推薦官孔磊說，現在的年輕人在文旅消費上，對山水和精緻內容未必感興趣，更在意有沒有「情緒價值」，注重精神層面的收穫。

中央社記者跟隨大陸國台辦和中國記協組織的海峽兩岸記者聯合採訪活動，5月31日來到「只有河南」。

35歲的李小姐一家4口從鄭州前來。由於21個劇場的演出總時長約700分鐘，不可能一天看完。她們一家人選擇購買年票。其60餘歲的婆婆年輕時在村子口看過傳統戲，但是是第一次走進室內劇場，她表示「喜歡」。

25歲的張小姐和朋友特別從杭州前來遊玩，她告訴記者，自己平常就愛看戲，認為在此能感受到「歷史和現代對話」，這邊的演出也特別注重跟觀眾的互動。「觀眾本身就是劇中一員」，是這個景區的目標之一。

孔磊說，作為景區，「只有河南」的挑戰在於，要教導與培養大批觀眾遵守觀劇禮儀。在其中一個幾乎全暗的小劇場內，工作人員在開演前不斷宣導要把手機靜音、螢幕亮度調暗，「任何閃光燈都會導致節目演出終止」。這裡也是禁菸景區，鼓勵民眾看見抽菸者可以「禮貌勸阻」，這在中國大陸非常少見。

除了「只有河南」，河南開封的遊樂景區「清明上河園」和「開封府」也推出戲劇節目讓觀眾體驗，像是以馬場打造宋代比武場景、人工河道作為海上砲戰場景以及運用歌舞燈光的古裝劇等。在一個個號稱「沉浸式體驗」戲劇的背後，比拚的仍是遊客是否買單。

在「只有河南」獲得成功後，孔磊說，寧夏、福建等多地的文旅機構都有人前來觀摩。但他認為，如果只是想賺錢，「拋開文化是最賺錢的」，因此如何去堅守做文化項目的初衷才是最難之處。