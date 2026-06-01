黎家盈有望向港生授「天宮課堂」 神23成員最快明年上半年訪港

神舟23號早前發射成功，香港首名太空人、載荷專家黎家盈已順利進入天宮空間站。創新科技及工業局局長孫東昨天透露，港府已向國家提出兩項請求，包括安排神舟23號太空人與香港學生進行「天宮課堂」天地對話，以及任務完成後組織3位太空人乘組訪港。孫東表示，國家有關方面已給予正面回應，正加緊協調，「天宮課堂」有望盡快實現，而太空人訪港最快明年上半年成行。

大公報報導，孫東昨日表示，以往國家舉辦的天宮課堂及神舟太空人與香港青年的天地對話，在香港引發了航天熱潮。今次有黎家盈作為神舟23號乘組成員，港府「不想放過這個機會」。他透露，在率領香港代表團前往酒泉發射中心期間，特別提出舉辦天宮課堂的請求，獲得「非常正面的回應」，目前有關方面正在加緊協調。

他表示，相信有關活動對於青年投身創科及國家航天事業有正面作用；除學生外，亦會盡可能滿足廣大市民的需要。

在國家第4批太空人選拔中，香港約有120人參選，最終黎家盈成為唯一入選的港產太空人。談到黎家盈的脫穎而出，孫東將其歸功於卓越的學術能力、過硬的生理機能、強大的心理素質，以及精益求精、吃苦耐勞的專業態度。

對於出身紀律部隊是否屬於參選優勢，孫東強調，120人參選者來源非常廣泛，包括大學老師、博士研究生、港府不同部門、園區公司、科研機構等，國家選拔太空人主要看整體綜合優勢；香港公務員部隊中不乏出類拔萃、達到國際水準的人才，黎家盈的入選，最終大家都稱讚「選得好」。

除了專業素質，孫東特別提到黎家盈的3個生活化側面：她是3個孩子的母親，為人非常親和，講得一口標準的香港廣東話。「大家就是覺得她是我們身邊普普通通的人，對很多人的激勵作用非常明顯。」他表示，期望香港未來能誕生第二位、第三位「黎家盈」。

孫東透露，過去一段時間，港府一直配合國家，與黎家盈的家人保持密切聯繫，協助解決後顧之憂，相信國家會安排她與家人聯絡。本次神舟23號將會揀選1名太空人在太空站駐留1年，為中國第一人，被問及人選有否可能是黎家盈，孫東認為言之尚早。