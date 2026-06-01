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調查指44%港漂學生擬留香港發展 嘆生活成本高

世界日報／ 香港新聞組／香港1日電

近年來港府致力打造「留學香港」品牌，港漂學生群體亦日益壯大。有機構昨日公布「港漂學生在港生活及發展」調查報告，結果顯示約44%受訪港漂生明確傾向留港發展，惟生活成本高、歸屬感不足及政策資訊混亂成為主要障礙。

大公報報導，調查同時發現，近77%學生願意參與本地社會活動，反映他們並非不想融入，而是缺乏有效平台。該機構呼籲社會正視這群未來人才的處境，並推動跨界協作提供持續支援。同場亦舉行2026第二屆留學香港十大傑出留學生評選啟動儀式。

香港青年港漂總會昨日公布一項針對在港升學及發展港漂學生的問卷調查，以問卷方式收集有效樣本380份，當中本科生占80%、碩士生占10%、博士生占5%，畢業後留港發展一年的港漂則占5%。結果顯示，約44%受訪者有明確或傾向畢業後留港意向。然而，他們普遍面對現實挑戰，包括生活成本高企、租金壓力沉重、簽證及相關政策資訊不清，以及融入香港社會存在困難。

青年港漂總會發言人表示，希望透過這次調查，讓社會更全面看見港漂學生的真實處境，並呼籲未來聯合高校、企業、青年組織及社會各界，為港漂學生提供更實際、更具持續性的支援。

同場亦舉行2026第二屆留學香港十大傑出留學生評選啟動儀式。該評選活動由中國教育交流（港澳）中心擔任指導單位，港府教育局擔任支持單位，青年港漂總會主辦，香港匯智人力資源有限公司協辦，並由csl提供獨家電訊支持。

活動現已開放報名，至9月30日截止，並計劃於11月舉行頒獎典禮。

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