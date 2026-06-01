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「什麼都看得到」 世界盃盜播盒湧現香港 網民怨頻故障

世界日報／ 香港新聞組／香港1日電

四年一度的世界盃將於12日揭開戰幔，香港球迷熱熾期待精采賽事，本屆世界盃的香港獨家全賽事轉播權由收費電視Now TV奪得，公眾或非指定客戶若想看足全數104場賽事，需購買980元（港幣，下同，約30.6美元）的標準通行證。

文匯報報導，媒體直擊發現，香港及深圳坊間湧現各種遊走於灰色地帶，甚至明目張膽盜看的軟件或硬件產品。其中深水埗鴨寮街最少十檔有售電視機上盒，商販以「什麼都看得到」作招徠；至於深圳華強北更專攻香港人推出低至600元人民幣買平板電腦送盜看軟件優惠；自備手機或平板，亦可以180元至280元人民幣安裝有關軟件。不過，法律界人士及網絡保安專家提醒「免費的才最貴」，更可能成為駭客的獵物。

午後的鴨寮街人潮如鯽，出售電子產品的攤檔前不時傳出店員賣力的吆喝聲。記者沿路觀察，發現至少有10個檔口販售侵權機上盒，部分店內面正著播放體育頻道。

「世界盃快來啦！過來看看這個！」一名店員瞥見記者駐足，隨即熱情招呼：「1100元，全部場次播齊，4K畫質、廣東話解說，永久免費！」記者假裝感興趣問道：「看得到Now TV？」店員隨即拍胸口保證：「絕對有！上屆世界盃好多街坊同我買，通通看得到。」他更即場駁上電視示範，畫面清晰度尚可，能播放粵語評述的當前賽事直播。

雖然賣家普遍口頭承諾「可以用3年至5年，有問題拿回來」，但翻查網上大量的用家評論，產品的耐用性普遍備受質疑。不少網民反映，這類機上盒往往使用半年至一年便開始頻頻故障，屆時不僅售後客服形同虛設，甚至會出現巧立名目、隱藏續費的陷阱。

綜合而言，無論是深水埗鴨寮街還是深圳華強北，相關產品的核心技術均涉及未經授權的侵權串流。儘管價格具備吸引力、推銷手法與技術亦不斷翻新，但從記者的實際測試與市場反饋來看，其穩定性、內容完整度及長期使用的體驗，與賣家的吹捧存在極大落差。

消費者在試圖「省錢」的同時，無可避免地要承擔隨時斷線、畫質飄忽及售後服務徹底缺位等現實風險。

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