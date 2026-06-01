香港宏福苑居民售業權 每戶可獲939美元安居津貼

為加強支援大埔宏福苑居民，東華三院昨日宣布，增撥500萬元以提供一站式的免費法律諮詢援助，加推遺產及資產承辦法律援助；另增撥3000萬港元（約93.9萬美元），向已完成出售業權並有新居所安排的居民，提供每戶3萬港元（約939.2美元）安居津貼。

大公報報導，東華三院的免費法律援助服務至今接獲逾千宗法律諮詢服務的查詢，顯示居民對安置及業權安排高度關注。

東華三院行政總監蘇祐安昨日在電台節目表示，法律援助計畫反應正面，進展理想，港府接到逾1000宗相關查詢，東華亦接到逾500宗查詢，有關個案會轉介律師團隊核實並跟進。相關支援主要協助業主處理業權收購、轉讓等法律程序，預計可處理約800至1000宗個案。由於部分住戶牽涉遺產承繼、精神上無行為能力人士的業權處理等複雜情況，東華三院亦再增撥500萬元，提供一條龍法律支援。

至於「新居所安居津貼」安排，凡完成業權出售且有確定新居所的居民，無論是選擇購置私人物業或租屋，均可申領三萬元一次性津貼。參加「特設銷售計畫」下出售業權的業主可獲一次性法律支援，選擇「樓換樓」則可獲兩次，包括向港府轉讓業權及處理買樓等程序。

立法會議員陳曉峰表示，法律界會繼續提供協助，但善款始終有限，而現時僅有個別業主希望原址重建，整幢樓宇業主尚未達成共識，建議居民認真考慮是否將業權出售予港府，因為市場上相信難以找到買家。他認為居民最重要是盡快釐清自身選項，以免延誤善後進度。