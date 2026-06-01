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中國學術打假網紅耿同學 社群平台遭限流

中央社／ 香港1日電

據報導，最近走紅的中國學術打假網紅「耿同學」，其社群平台遭限流。

「耿同學」為大陸著名打假部落客，此前在網上檢舉多名生命科學領域權威學者的論文造假，遭其打假的南開大學和中山大學3名學者，前天就被校方處分。

明報今天在報導中表示，「耿同學」上週四突然宣布全面暫停打假，理由是「法不責眾」和「造假太多已麻木」，翌日更宣布自己的抖音帳號已被永久限流，此後發布的所有影片將大幅減少平台推薦。

報導引述擁有百萬粉絲的大陸法律網紅部落客「張三同學」在微博撰文表示，「『耿同學』曝光令知名高校顏面無存，而且曝光充滿『隨機性』，這在現實中往往是不被允許的。」

據報導，「耿同學」本名耿江濤，是北京航空航天大學退學博士。4月起，他在多個平台設立「耿同學講故事」帳號，成為部落客，並陸續實名檢舉多所高校的頂尖學者涉嫌在國際著名雜誌「自然」（Nature）或其子刊論文造假。

遭檢舉的學者包括同濟大學生命科學與技術學院院長王平、南開大學生命科學學院院長陳佺、中山大學腫瘤防治中心副主任康鐵邦、中山大學生命科學學院副院長鄺棟明，各人已被免職。

另有上海大學轉化醫學院院長、長江學者蘇佳燦涉嫌造假數據，但校方至今仍未公布調查結果。

5月27日，「耿同學」又公開檢舉4名學者，指他們涉嫌在「Nature」子刊論文存在圖片PS、數據篡改、數值重複等問題，這些學者疑似包括中南大學湘雅醫院院長雷光華教授、湘雅公共衛生學院曾超教授。

湘雅醫學院科研辦公室接受大陸媒體查詢時表示，已經開展調查，由中南大學統一牽頭組織。

報導表示，「耿同學」在學術圈掀起風浪後，曾宣布近期不再打假，稱壓力太大，也是為了家人安全。

中山大學 網紅 大陸

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