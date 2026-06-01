25歲碩士戀32歲女老闆拒付417萬禮金 每筆轉帳被要求「自願贈與」下場慘

愛情不設年齡界限，但金錢卻可能毀了一段感情！1宗引發網友熱議的「姐弟戀」金錢糾紛，25歲碩士男生在網上結識了1位有房有車兼身為老闆的32歲女友，2人同居後，女方開口索88.8萬人民幣（約新台幣417.5萬）巨額禮金，甚至以沒有安全感為由，要男生將存款全部轉給她，並寫明「自願贈與」。

碩士生愛上有房有車女老闆

據《海報新聞》報導，25歲的郭先生在俄羅斯修讀碩士，2024年4月他在學期間，在網上結識比自己年長7歲、離婚未育，有房有車的女老闆顧女士。郭男在聊天中意外發現顧女也曾在莫斯科生活，2人因有相似的異國旅居經歷，因而迅速拉近距離，聊得十分投機，2個月後，郭男特地從俄羅斯飛回浙江嘉興，與顧女確定了戀愛關係。

以「沒安全感」為由要求男友轉帳全部存款

據郭男描述，與顧女戀愛期間，他從未獲得過任何物質回報，而他作為全職學生，日常生活總是省吃儉用，然後將大部分積蓄投入到這段感情中，單是禮物和日常消費就花掉4萬人民幣（約新台幣18.8萬元），而女友每月的外賣就花了5,000人民幣（約新台幣23,510元），另外，他還轉了8萬人民幣（約新台幣37.6萬元）給對方，總花銷超12萬人民幣（約新台幣54.6萬元），而顧女曾以「沒有安全感為由」，要求他將全部存款轉給她。

同居1個月索近百萬禮金

直至臨近畢業，郭男為了與顧女在一起，便來到嘉興找工作，並住在顧女家中。2人同居1個月後，顧女向郭男表示，如果要在嘉興置辦房產、車輛以及籌備婚禮，至少需要花200萬人民幣（約新台幣940萬元），而她只需要郭男拿出88.8萬人民幣（約新台幣417.5萬元）禮金。郭男認為房子和車子都屬於婚前財產，這筆高昂的禮金錢對他沒有任何保障，雙方因此產生分歧。

2人其後關係破裂，顧女隨即在所有社交平台將郭男「封鎖」，拒絕再聯絡。郭男心有不甘，試圖追回戀愛期間的部分開銷，但顧女強硬地表示：「如果你要錢，你就去起訴好了，我會配合。」郭男這才驚覺，當初每筆轉帳上都被顧女要求備註「自願贈與」可能是對方早有預謀的陷阱。郭男現已聘請了律師，準備起訴顧女以討回拍拖期間所花費的12萬人民幣（約新台幣56.4萬元）。

律師：花出去的錢大多數屬於自願贈與

浙江興嘉律師事務所韓娟律師表示，從目前的證據來看，郭男花出去的錢大多數都屬於自願贈與，不能任意進行撤銷的，當中只有借款和禮金除外；律師又提醒，情侶交往切勿頻繁產生金錢往來。

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文章授權轉載自《香港01》