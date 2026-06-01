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香港非遺月 推9主題路線

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港非遺月二○二六」近日開幕，這一活動由香港非物質文化遺產辦事處舉辦，為期一月中將有連串活動。今年第二屆舉辦，活動體驗將延伸至香港國際機場，透過趣味展示及「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓旅客認識香港的生活文化。

「香港非遺月二○二六」以「香港處處有非遺」為重點，推出一系列節目，讓公眾及旅客深入認識非遺，實踐「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕式致詞說，去年的非遺月吸引約十六萬人次參與，今年非遺月將舉辦超過五十場表演、四十項考察活動，涵蓋超過百個非遺項目；非遺精華遊蹤設有九條主題路線，例如到深水埗認識古琴藝術等。另外亦與旅遊發展局合作，為旅客舉辦深水埗和跑馬地考察團，及機場設港式奶茶製作示範等。

「香港非遺月二○二六」以「香港處處有非遺」為重點，推出一系列內容豐富的節目，讓大家深入認識非遺。今年是馬年，重點活動包括於香港太空館外牆舉辦的「駿馬之旅．文藝傳承」光影表演，以馬為主題，透過多角度的光影演繹，呈現「馬」在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化，以及當中蘊含的非遺內涵。

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