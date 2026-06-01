聽新聞
0:00 / 0:00

2025秋晚獲獎 德陽魅力驚豔

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
二○二五年總台秋晚場景，其全程在四川省德陽市實景錄製。 本報德陽傳真
二○二五年總台秋晚場景，其全程在四川省德陽市實景錄製。 本報德陽傳真

近日，大陸中央廣播電視總台二○二五年中秋晚會榮獲紐約國際電影電視節（New York Festivals TV&Film Awards）「綜藝特別節目類」金獎，代表其藝術水準與傳播力獲得國際業界肯定。

二○二五年總台秋晚全程在四川省德陽市實景錄製，主舞台選址德陽玄珠湖，依託實景山水，以蜀道為引、明月為核，營造出「月從蜀道升，人向鏡中圓」的深遠意境。整台晚會深度融合德陽三星堆古蜀文明、工業文化、非遺風情等核心元素，將千年文脈與現代活力、傳統美學與科技創意完美交融，既展現了德陽「重裝之都」的硬核實力，又彰顯了地域文化的獨特韻味。

多個特色外景節目以創新形式解鎖德陽雙面魅力，實現古今對話、產城相融的表達。

其中，在三星堆博物館取景錄製的《青銅》極具巧思，依託三星堆青銅神樹、青銅大立人等國寶級文物，結合前沿科技，演繹千年古蜀文明與ＡＩ機器人的跨時空對話。《熱烈的少年》則扎根德陽工業沃土，將東方汽輪機、東方電機、國機重裝等企業的生產車間化作舞台，詮釋「重裝之都」的工業擔當與蓬勃的青春活力。

紐約國際電影電視節創立於一九五七年，是全球廣播電視界最具國際視野的競賽之一，評審團由兩百餘名全球資深製片人、導演、編劇及媒體專家組成，評選標準嚴苛，獎項含金量極高。

電影 三星

延伸閱讀

連三年亞洲第一！中國科大視傳系勇奪Young Ones ADC 2026全球第5

6/20-6/21新北夏至音樂節！孫盛希、李竺芯、理想混蛋新北美術館接力開唱 點亮夏至週末夜晚

崑山科大教授劉耕名設計團隊 獲紐約藝術指導協會三項銅立方獎

好讀周報／台灣學生奪「青少年科學奧林匹亞」5獎 她年初才得大獎再獲青睞

相關新聞

川習會後…陸防長董軍 連續缺席會議引關注

新加坡香格里拉對話五月廿九日登場，大陸國防部長董軍連續第二年缺席。在五月中旬美國總統川普到訪北京時，董軍曾出席大陸國家主席習近平為川普舉行的歡迎儀式及川習會與晚宴，但此後就未再公開露面並連續缺席數個重要場合。董軍再度神隱引發外界關注。

2025秋晚獲獎 德陽魅力驚豔

近日，大陸中央廣播電視總台二○二五年中秋晚會榮獲紐約國際電影電視節（New York Festivals TV&Film Awards）「綜藝特別節目類」金獎，代表其藝術水準與傳播力獲得國際業界肯定。

潮玩新秀 奇夢島玩撒野

日前在北京舉辦的二○二六年首屆中國新文創市集暨潮玩遊園會上，潮玩新秀奇夢島的快閃店吸引不少參觀者。包括ＷＡＫＵＫＵ（哇庫庫）、SiiNONO（賽諾諾）、「中國公主」ＺＩＹＵＬＩ（又梨）等搪膠毛絨掛件、盲盒擺件、吊卡玩偶等多種形態潮玩擺滿展台。

香港非遺月 推9主題路線

「香港非遺月二○二六」近日開幕，這一活動由香港非物質文化遺產辦事處舉辦，為期一月中將有連串活動。今年第二屆舉辦，活動體驗將延伸至香港國際機場，透過趣味展示及「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓旅客認識香港的生活文化。

洛陽牡丹瓷 獲選陸外交國禮

古人云「洛陽牡丹甲天下」，但花開花落自有時，牡丹僅綻放於四月花期，要想一睹「花王」美姿還需碰碰運氣。不過，以白瓷燒製的牡丹，則可終年保持雍容華貴的盛開模樣，更獲選為中國大陸「大國外交」的國禮，用來贈送給外國元首和政要，或在大陸主辦的國際多邊組織場合中展出。

遊港不滿！陸女做1事被罰款5,000元慘嘆「在大陸可以隨意做」

大陸女生在香港餵飼野鴿，因違反《野生動物保護條例》被罰款5,000元。她在小紅書發文，感嘆...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。