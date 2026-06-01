2025秋晚獲獎 德陽魅力驚豔

近日，大陸中央廣播電視總台二○二五年中秋晚會榮獲紐約國際電影電視節（New York Festivals TV&Film Awards）「綜藝特別節目類」金獎，代表其藝術水準與傳播力獲得國際業界肯定。

二○二五年總台秋晚全程在四川省德陽市實景錄製，主舞台選址德陽玄珠湖，依託實景山水，以蜀道為引、明月為核，營造出「月從蜀道升，人向鏡中圓」的深遠意境。整台晚會深度融合德陽三星堆古蜀文明、工業文化、非遺風情等核心元素，將千年文脈與現代活力、傳統美學與科技創意完美交融，既展現了德陽「重裝之都」的硬核實力，又彰顯了地域文化的獨特韻味。

多個特色外景節目以創新形式解鎖德陽雙面魅力，實現古今對話、產城相融的表達。

其中，在三星堆博物館取景錄製的《青銅》極具巧思，依託三星堆青銅神樹、青銅大立人等國寶級文物，結合前沿科技，演繹千年古蜀文明與ＡＩ機器人的跨時空對話。《熱烈的少年》則扎根德陽工業沃土，將東方汽輪機、東方電機、國機重裝等企業的生產車間化作舞台，詮釋「重裝之都」的工業擔當與蓬勃的青春活力。

紐約國際電影電視節創立於一九五七年，是全球廣播電視界最具國際視野的競賽之一，評審團由兩百餘名全球資深製片人、導演、編劇及媒體專家組成，評選標準嚴苛，獎項含金量極高。