潮玩新秀 奇夢島玩撒野

日前在北京舉辦的二○二六年首屆中國新文創市集暨潮玩遊園會上，潮玩新秀奇夢島的快閃店吸引不少參觀者。包括ＷＡＫＵＫＵ（哇庫庫）、SiiNONO（賽諾諾）、「中國公主」ＺＩＹＵＬＩ（又梨）等搪膠毛絨掛件、盲盒擺件、吊卡玩偶等多種形態潮玩擺滿展台。

一件融合京繡和盤扣技藝的哇庫庫中國風娃衣成為焦點。京繡傳承人畢紅用金線在娃衣領口繡出雲紋，盤扣製作技藝傳承人胡玲則為它編了顆如意扣。「傳統手藝這麼一搭，潮玩就有了收藏的味道。」一位潮玩愛好者舉著手機邊拍邊說。

這家扎根北京朝陽區的潮玩企業展現出蓬勃的生命力：密集推出十八個ＩＰ，單季度營收一點七七億元人民幣，開設七家線下品牌形象店，產品出海廿七個國家和地區，核心區域集中在東南亞、北美和歐洲。

奇夢島，其實是一名潮玩新秀，二○二五年十一月才從線上教育公司轉型潮玩。單季營收過億的潮玩ＩＰ在行業內不多見。為什麼哇庫庫能擊中年輕人？設計師給出關鍵字是「撒野」。這個ＩＰ形象帶著「在危險的邊緣瘋狂試探」的勁頭，代表粉絲去做那些有點出格、但不敢真做的事。

而讓奇夢島在轉型潮玩賽道後高速成長的答案藏在「共創」二字上。在社交平台上，哇庫庫的娃衣、同款帽子等話題不斷，還有粉絲做了哇庫庫蛋糕，有人交換吊掛數位編號湊生日。在這種粉絲共鳴和共創氛圍下，奇夢島線下品牌形象店快速鋪開。目前，北京、深圳、重慶、西安等七家品牌形象店已相繼落地。

今年起，奇夢島把目光投向更遠的地方，並定下一個目標：出海總銷售額力爭達到去年的三至五倍。公司執行總裁施廣強表示，北京這片文化沃土給了奇夢島拓展市場的信心：北京文化創意類人才集中，聚集了一大批最具影響力的潮流文創企業，產業生態良好；在跨界融合場景上，許多核心的文商旅體展機構都在北京；硬體和政策層面，政府對潮玩企業持續給予引導和支持。他認為，基於這樣的良好基礎，北京將加快成為在世界範圍內具有強影響力的ＩＰ聚集高地。