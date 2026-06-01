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潮玩新秀 奇夢島玩撒野

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
融合了京繡和盤扣技藝的哇庫庫中國風娃衣成為潮玩遊園會上的焦點。 本報北京傳真
融合了京繡和盤扣技藝的哇庫庫中國風娃衣成為潮玩遊園會上的焦點。 本報北京傳真

日前在北京舉辦的二○二六年首屆中國新文創市集暨潮玩遊園會上，潮玩新秀奇夢島的快閃店吸引不少參觀者。包括ＷＡＫＵＫＵ（哇庫庫）、SiiNONO（賽諾諾）、「中國公主」ＺＩＹＵＬＩ（又梨）等搪膠毛絨掛件、盲盒擺件、吊卡玩偶等多種形態潮玩擺滿展台。

一件融合京繡和盤扣技藝的哇庫庫中國風娃衣成為焦點。京繡傳承人畢紅用金線在娃衣領口繡出雲紋，盤扣製作技藝傳承人胡玲則為它編了顆如意扣。「傳統手藝這麼一搭，潮玩就有了收藏的味道。」一位潮玩愛好者舉著手機邊拍邊說。

這家扎根北京朝陽區的潮玩企業展現出蓬勃的生命力：密集推出十八個ＩＰ，單季度營收一點七七億元人民幣，開設七家線下品牌形象店，產品出海廿七個國家和地區，核心區域集中在東南亞、北美和歐洲。

奇夢島，其實是一名潮玩新秀，二○二五年十一月才從線上教育公司轉型潮玩。單季營收過億的潮玩ＩＰ在行業內不多見。為什麼哇庫庫能擊中年輕人？設計師給出關鍵字是「撒野」。這個ＩＰ形象帶著「在危險的邊緣瘋狂試探」的勁頭，代表粉絲去做那些有點出格、但不敢真做的事。

而讓奇夢島在轉型潮玩賽道後高速成長的答案藏在「共創」二字上。在社交平台上，哇庫庫的娃衣、同款帽子等話題不斷，還有粉絲做了哇庫庫蛋糕，有人交換吊掛數位編號湊生日。在這種粉絲共鳴和共創氛圍下，奇夢島線下品牌形象店快速鋪開。目前，北京、深圳、重慶、西安等七家品牌形象店已相繼落地。

今年起，奇夢島把目光投向更遠的地方，並定下一個目標：出海總銷售額力爭達到去年的三至五倍。公司執行總裁施廣強表示，北京這片文化沃土給了奇夢島拓展市場的信心：北京文化創意類人才集中，聚集了一大批最具影響力的潮流文創企業，產業生態良好；在跨界融合場景上，許多核心的文商旅體展機構都在北京；硬體和政策層面，政府對潮玩企業持續給予引導和支持。他認為，基於這樣的良好基礎，北京將加快成為在世界範圍內具有強影響力的ＩＰ聚集高地。

東南亞 北京

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