洛陽牡丹瓷 獲選陸外交國禮

古人云「洛陽牡丹甲天下」，但花開花落自有時，牡丹僅綻放於四月花期，要想一睹「花王」美姿還需碰碰運氣。不過，以白瓷燒製的牡丹，則可終年保持雍容華貴的盛開模樣，更獲選為中國大陸「大國外交」的國禮，用來贈送給外國元首和政要，或在大陸主辦的國際多邊組織場合中展出。

在洛陽牡丹瓷股份有限公司的展廳裡有盆植栽綻放著姿態、花色、尺寸各異的牡丹，但定睛細看，這些全是「不會凋謝」的瓷器牡丹。

公司創辦人李學武表示，牡丹瓷其實是以古代唐白瓷燒製技術製作，因為在洛陽打造且牡丹的美譽度高，便對外通稱為牡丹瓷。不過，牡丹瓷也有創新，如唐白瓷原僅以單色製作，然而牡丹多姿多彩，有一千三百多個品種，於是透過可調配出上千色彩的中國釉上彩技術，為陶瓷上色。另外，從過往瓷器的單一平面走向立體化，將花朵做的栩栩如生。

製作一組牡丹花盤約耗時一個月，現場製作人員介紹，從畫底盤、捏製花朵、拓印葉子，上色後還要反覆回爐燒製四至五遍，工序繁複又耗時。

為葉子上色時，工匠利用海綿輕柔地將顏料拍暈開來。生產部一名女技師介紹，這是為了將顏色暈染更均勻，且這些礦物質顏料燒完後不褪色，還會更明亮。上色還需分批進行，因有些顏色，比如黑色跟藍色同時上色會發生化學反應導致失真。

另一位負責捏製花朵本體的女技師說，自己一整個早上只捏出二朵牡丹。採訪的當下他正以泥漿在以高黏土塑形的花朵中間黏上黃色花蕊。不像葉子可用真實的牡丹花葉進行拓印，花瓣全是用純手工捏製，她說，「因為花瓣的姿態很多，不可能是一模一樣的，每片花瓣都有自己的姿態和位置」。

牡丹也是中國大陸的「國花」，經技師巧手捏製的牡丹瓷，不再受花期限制，終年展示綻放模樣，也成為北京外事活動的贈禮，據稱已贈給一百多個國家的貴賓。