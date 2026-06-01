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川習會後 陸防長董軍 連續缺席會議引關注

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

新加坡香格里拉對話五月廿九日登場，大陸國防部長董軍連續第二年缺席。在五月中旬美國總統川普到訪北京時，董軍曾出席大陸國家主席習近平為川普舉行的歡迎儀式及川習會與晚宴，但此後就未再公開露面並連續缺席數個重要場合。董軍再度神隱引發外界關注。

董軍出席川習會相關活動，主因是美國防部長赫塞斯也隨同川普到訪。旅美中國時政評論員蔡慎坤日前注意到，川習會後董軍又再度消失在公開場合。

蔡慎坤在其個人社交平台指，五月廿五日巴基斯坦總理夏立夫率團訪問北京，隨行人員中包括巴基斯坦國防軍司令兼陸軍參謀長穆尼爾。新華社報導，中共外長王毅當日分別會見了新加坡外長維文和穆尼爾。穆尼爾是巴基斯坦軍方最高將領，這安排並不符合慣常外交規格。五月廿五日下午，習近平會見夏立夫一行。從央視畫面，董軍依舊沒露面。按常理，穆尼爾此次陪同夏立夫訪陸，董軍理應出現在相關外事場合，卻再次神祕缺席。

蔡慎坤稱，在中共軍方高層接連落馬的背景下，董軍持續消失，無疑讓外界對相關傳聞產生更多聯想。

此外，「深化習近平強軍思想武裝專題會議」於五月廿七日在北京召開，中共軍委副主席張升民出席會議並講話。但在央視軍事頻道的報導中，同樣未見董軍出席的畫面。共軍僅存的上將，東部戰區司令員楊志斌、中部戰區司令員韓勝延也未出席，張升民成為這場會議唯一的共軍上將。

董軍是在中共前防長李尚福落馬後，於二○二三年十二月被任命為防長，但迄今仍非國務委員與中央軍委委員。董軍現年六十五歲，二○二一年九月晉升上將軍銜。

川習會 董軍 習近平

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