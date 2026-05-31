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上海男騙14人地鐵站假上班...設荒唐打卡法與入職試牟利 法院判刑

香港01／ 撰文：雷思麗
上海發生1宗極其荒誕的求職騙局，14名「員工」在地鐵站工作數月後竟發現自己在上「假班」。圖／AI生成
上海發生1宗極其荒誕的求職騙局，14名「員工」在地鐵站工作數月後竟發現自己在上「假班」。圖／AI生成

上海發生1宗極其荒誕的求職騙局，14名「員工」在地鐵站工作數月後竟發現自己在上「假班」。上海1名男子在酒席上戲言自己可幫忙安排上海地鐵5號線的工作崗位，14人找工心切找男子牽線「入職」。男子騎虎難下，只能捏造崗位安排他們到地鐵站工作，並「設計」獨特上下班打卡方式和「入職考試」讓「員工」沉浸式體驗上班，更借機牟利。14名「員工」辛勤數月從未收到薪水，追問男子終於獲悉真相，立即報警尋求幫助。事後男子主動賠償受害人損失尋求原諒。

男子騙14人到地鐵站「假上班」被判刑

據《九派新聞》報導，錢姓男子欺騙14人到上海地鐵站「假上班」數月不支付薪水反從中牟利，被判囚6個月，緩刑1年，並處罰金4,000人民幣（約新台幣17610元）。

男子醉言幫找「地鐵工」　騎虎難下編造崗位

事發於2024年6月，錢某在酒席上醉言，稱他的親戚承包了上海地鐵5號線第三方服務，現需招收第三方工作人員，若誰有意入職可找他幫忙。姚某等14人對這份工作很是心動，主動找錢某「牽線搭橋」。

錢某意識到玩笑開大了，只能將錯就錯，聲稱給姚某一行人安排月薪約6,800人民幣（約新台幣29938元）的「假崗位」，謊稱工作內容是到上海地鐵5號奉賢段的幾個地鐵站檢查站內工作人員上班情況、為老幼病殘人士提供幫助、協助乘客搬運行李等。

男子借「入職考試」牟利：「不通過不能轉正」

為了「做戲做全套」，錢某「精心設計」上下班打卡儀式，要求 14位「員工」日常上下班時對着地鐵站門口的閉路電視敬禮打卡。更荒唐的是，14名員工其後竟在錢某的安排下參加所謂的「入職考試」，該考試全程錄影，錢某宣稱「不通過不能轉正」。姚某等人明白其弦外之音，為確保順利通過考試，只能「獻禮答謝」。

「員工」工作數月無薪水 得知受騙報警獲賠

姚某等人在地鐵站工作數月卻從未收到薪水，錢某在「員工」的追問之下終於坦白事實，得知真相的眾人立即報警。

據警方調查，錢某在該「荒唐騙局」中共騙得21條香煙、6瓶白酒、3,500人民幣（約新台幣15409元）、及價值1,000人民幣（約新台幣4402元）的消費卡。事後，錢某主動退還、賠償部分禮品、禮金，支付部分拖欠薪水，積極尋求受害人的諒解。

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文章授權轉載自《香港01》

上海 求職 上班族

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