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遊港不滿！陸女做1事被罰款5,000元慘嘆「在大陸可以隨意做」

香港01／ 撰文：布萊恩
有大陸女生於小紅書發照片及發文，大嘆她來香港做了「天真」的事、餵飼野鴿之後，慘被罰款5,000元。圖／AI生成
有大陸女生於小紅書發照片及發文，大嘆她來香港做了「天真」的事、餵飼野鴿之後，慘被罰款5,000元。圖／AI生成

香港旅遊也要注意法例，否則可能會被罰款。有大陸女生於小紅書發照片及發文，大嘆她來香港做了「天真」的事、餵飼野鴿之後，慘被罰款5,000元，「為什麼不能啊？大陸可以隨意啊」，又提醒其他想來港的人留意，「吃一塹長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

不少大陸網友感到驚訝，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能做？」，隨即有網友解釋原因。原PO亦留言指「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念」。

「我在香港做了件很天真的事……」該大陸女生近日於小紅書發布罰款通知書圖片，感嘆自己於香港大埔旅遊時，因餵飼野鴿「斷正」，被罰款5,000元，大嘆「為什麼不能餵啊？大陸可以隨意餵啊」。

大陸女生餵野鴿被罰款5,000元：大陸可以隨意餵啊

從罰款通知書見到，原PO於大埔寶湖道街市寶湖里行人路餵野鴿，違反《野生動物保護條例》（第170章）餵飼野生動物或附表2A指明動物罪行，定額罰款5,000元。

原PO提醒其他有意來港的人要注意，「吃一塹長一智，希望去香港的朋友們能以此為戒，遵守香港的法律法規，切勿重蹈覆轍」。

大陸網友：為什麼不能餵？香港網友解釋：影響公眾衛生

大陸網友看後感到驚訝，不少人表示不知道在香港不可以餵野鴿，「五千好貴呀！」、「這類罰款不近人情！第一次應該給予警告」、「為什麼不能餵？什麼情況下不能餵？」。隨即有香港網友解釋原因，「影響公眾衛生，不能餵，什麼情況也不能餵」、「鴿子很多細菌，不建議接觸」、「你去坑口站出面睇下就知，果邊一帶由其有個居屋屋苑慘受白鴿問題折磨，最主要衛生問題，加埋會嘈到無覺瞓，同埋餵鴿的同時，食淨的殘渣都會引來大量老鼠」。

原PO亦留言指，「經此一事，也真的是增長見識了，不同的文化，不一樣的觀念，人不能固步在狹小的空間，得多看看不一樣的世界」。

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文章授權轉載自《香港01》

罰款 大陸 香港 小紅書

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