防沉迷、管交友、控消費 大陸四部門出手規範未成年人行為

大陸官方近期再度強化對未成年人行為與價值觀的制度性引導。大陸最高人民法院等四部門近日聯合印發指南，提出包括法治觀念、心理健康到網路使用與消費行為等12項重點引導方向。官方表示，相關舉措旨在透過家校社協同機制，加強對未成年人思想及行為教育的引導工作。

大陸最高人民法院31日於微信公眾號發布消息指出，為貫徹落實《中華人民共和國未成年人保護法》《中華人民共和國預防未成年人犯罪法》，踐行立德樹人根本任務，健全家校社協同育人體系，從源頭預防和糾正未成年人思想行為偏差，最高人民法院、教育部、共青團中央、全國婦聯聯合印發《關於以案為鑑加強未成年人思想及行為教育引導工作指南》。

指南稱，堅持把未成年人思想道德建設當作策略性、基礎性工作來抓。「未成年人心智發育尚不成熟，可塑性強。」根據未成年人違法犯罪案件反映出的問題，有針對性地從法治意識、思想觀念、行為習慣、心理健康等方面，對未成年人加強教育引導，是加強未成年人思想道德建設的重要舉措，對培育和踐行社會主義核心價值觀、守護未成年人健康成長、預防違法犯罪具有重要現實意義。

指南聚焦未成年人成長過程中的思想行為風險隱患，明確開展教育引導工作的12項著力點：強化法治觀念，明晰行為邊界；涵養同理心，培養高尚道德情操；防範滋生不勞而獲思想，強化規則意識；樹立正確消費觀，崇尚勤儉節約；堅守交友底線，倡導擇善而交；防範畸形「炫酷」心理，提升內在修養；矯正過度「好面子」心態，摒棄虛榮心；培育健康性觀念，強化自我約束；疏解不良情緒，關注心理健康；提升衝突化解能力，避免一時衝動；抵制網絡沉迷，堅持科學文明用網；遠離毒品麻精藥品，珍愛生命健康。

指南最後強調，下一步，大陸各級法院、教育、共青團、婦聯等部門將用好指南，堅持教育、引導、保護相結合，把對未成年人思想道德與行為規範教育引導融入日常，全方位護航未成年人身心健康、助力未成年人成長成才，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人。