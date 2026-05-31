陸男模仿黃仁勳爆紅 多支影片瀏覽破百萬後說5字吐心聲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在兩岸行程所到之處均人氣滿滿。5月訪問北京期間，黃仁勳在街頭的飲食互動畫面於社群平台廣泛流傳，並帶動一波模仿風潮。近日，大陸一名28歲博主楊洋因復刻相關場景迅速走紅，但隨後也出現檢舉與影片下架等爭議。他表示「現在很害怕」，聲稱已收到有人以輝達法務名義對其發出警告。

中國新聞周刊指出，黃仁勳5月訪華期間身著標誌性皮衣，在北京街頭大口吃麵、飲用豆汁並與民眾互動，相關畫面在社群平台廣泛流傳，「黃仁勳喝豆汁直皺眉」「吃炸醬麵」等內容一度登上熱搜。

報導稱，隨後一名28歲、來自遼寧丹東農村的博主楊洋，花費人民幣百餘元購買皮衣、十餘元配眼鏡，並以面粉染白頭髮，在短影音中復刻相關場景，包括手持飲品、顯卡模型等動作，模仿黃仁勳發布會畫面，迅速走紅。

近十天，他發布了23條模仿黃仁勳的影片，多條播放量破百萬，同時帳號粉絲增加數萬，直播間單場觀看人數突破上萬。他坦言，從未經歷過這種「潑天流量」，並表示「我現在也不知道該怎麼辦了」。

星島頭條提到，楊洋在影片中對著鏡頭以面粉處理頭髮，穿著黑色皮衣、手持飲品與顯卡模型，模仿相關動作，全套成本不到人民幣200元，化名「黃銀勳」。他也表示，部分靈感來自網友留言與黃仁勳訪華後的相關影片。

楊洋指出，在黃仁勳此次隨美國總統川普訪問北京前就有網友稱他外貌相似，他當時未特別在意。此次之後，他頻繁刷到相關短影音，因而嘗試拍攝模仿影片，首支作品播放量接近千萬。

他表示自己對半導體產業的晶片、顯卡等並不熟悉，但「這次看了他的很多影片，我被他圈粉了」，粉絲給他遞吃的喝的，他都接過來；粉絲找他合照，他也不拒絕，非常親和。

他表示，裝扮過程較為耗時，例如以面粉處理頭髮需一個多小時，拍攝與剪輯則相對較快。目前單條影片最高播放量達千萬級別，並自5月17日起開始直播，每日約12小時，最高同時在線人數超過一萬。

楊洋提到，5月17日的首支影片走紅後他便開始直播，但近期在播期間出現冒充輝達法務團隊的警告訊息，「警告我，說我涉嫌違法，但我覺得應該是假的」，「我現在很害怕，之前直播有些口無遮攔，現在特別注意，不侵犯別人肖像權，也不損害別人公司的名譽」，但近日有部分影片遭檢舉下架，他表示已調整內容避免侵權，並正在申訴處理中。