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陸男模仿黃仁勳爆紅 多支影片瀏覽破百萬後說5字吐心聲

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸28歲博主楊洋以低成本道具模仿輝達執行長黃仁勳近期在大陸網上爆紅，其首支作品播放量甚至已接近千萬次。（圖／取自微博）
大陸28歲博主楊洋以低成本道具模仿輝達執行長黃仁勳近期在大陸網上爆紅，其首支作品播放量甚至已接近千萬次。（圖／取自微博）

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳在兩岸行程所到之處均人氣滿滿。5月訪問北京期間，黃仁勳在街頭的飲食互動畫面於社群平台廣泛流傳，並帶動一波模仿風潮。近日，大陸一名28歲博主楊洋因復刻相關場景迅速走紅，但隨後也出現檢舉與影片下架等爭議。他表示「現在很害怕」，聲稱已收到有人以輝達法務名義對其發出警告。

中國新聞周刊指出，黃仁勳5月訪華期間身著標誌性皮衣，在北京街頭大口吃麵、飲用豆汁並與民眾互動，相關畫面在社群平台廣泛流傳，「黃仁勳喝豆汁直皺眉」「吃炸醬麵」等內容一度登上熱搜。

報導稱，隨後一名28歲、來自遼寧丹東農村的博主楊洋，花費人民幣百餘元購買皮衣、十餘元配眼鏡，並以面粉染白頭髮，在短影音中復刻相關場景，包括手持飲品、顯卡模型等動作，模仿黃仁勳發布會畫面，迅速走紅。

近十天，他發布了23條模仿黃仁勳的影片，多條播放量破百萬，同時帳號粉絲增加數萬，直播間單場觀看人數突破上萬。他坦言，從未經歷過這種「潑天流量」，並表示「我現在也不知道該怎麼辦了」。

星島頭條提到，楊洋在影片中對著鏡頭以面粉處理頭髮，穿著黑色皮衣、手持飲品與顯卡模型，模仿相關動作，全套成本不到人民幣200元，化名「黃銀勳」。他也表示，部分靈感來自網友留言與黃仁勳訪華後的相關影片。

楊洋指出，在黃仁勳此次隨美國總統川普訪問北京前就有網友稱他外貌相似，他當時未特別在意。此次之後，他頻繁刷到相關短影音，因而嘗試拍攝模仿影片，首支作品播放量接近千萬。

他表示自己對半導體產業的晶片、顯卡等並不熟悉，但「這次看了他的很多影片，我被他圈粉了」，粉絲給他遞吃的喝的，他都接過來；粉絲找他合照，他也不拒絕，非常親和。

他表示，裝扮過程較為耗時，例如以面粉處理頭髮需一個多小時，拍攝與剪輯則相對較快。目前單條影片最高播放量達千萬級別，並自5月17日起開始直播，每日約12小時，最高同時在線人數超過一萬。

楊洋提到，5月17日的首支影片走紅後他便開始直播，但近期在播期間出現冒充輝達法務團隊的警告訊息，「警告我，說我涉嫌違法，但我覺得應該是假的」，「我現在很害怕，之前直播有些口無遮攔，現在特別注意，不侵犯別人肖像權，也不損害別人公司的名譽」，但近日有部分影片遭檢舉下架，他表示已調整內容避免侵權，並正在申訴處理中。

黃仁勳 NVIDIA 輝達

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