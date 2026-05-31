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大陸再傳礦災 雲南一礦場私挖盜採造成垮塌致5死1傷

聯合報／ 大陸中心／即時報導
山西造成82死、2人失聯、128人受傷的礦災發生不到十天，雲南就再傳礦災，據報有5人死亡、1人受傷。圖為5月23日，山西留神峪煤業有限公司礦災事故現場外集結的救援隊伍。（中新社）
山西造成82死、2人失聯、128人受傷的礦災發生不到十天，雲南就再傳礦災，據報有5人死亡、1人受傷。圖為5月23日，山西留神峪煤業有限公司礦災事故現場外集結的救援隊伍。（中新社）

中國大陸礦災頻傳。據新華社報導，5月31日凌晨4時30分，雲南省會澤縣娜姑鎮白霧村發生一起私挖盜採礦產資源垮塌事故，致5人死亡、1人受傷。報導稱，目前，善後處置、事故調查等工作正在有序開展。

山西通洲集團留神峪煤礦5月22日19時29分發生瓦斯爆炸，大陸官方23日深夜通報，事故造成82人死亡、2人失聯、128人受傷。新華社曾報導，事故發生時，井下當班作業人員247人。但此後大陸官方就未再更新傷亡數據。

大陸國務院本月27日宣布成立事故調查組，由應急管理部領銜，公安部、國家礦山安監局和山西省政府等參加，對山西這起重大礦災進行調查。

中新社28日報導，山西這起礦災事故發生後，中國國家礦山安全監察局迅速發布《關於進一步加強煤礦瓦斯防治工作的緊急通知》，並部署10個督導組分赴全國各煤炭主產區，開展為期一個月的安全生產專項督導。不料，雲南今天就再傳礦災事故。

雲南 大陸 中國大陸

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