大陸再傳礦災 雲南一礦場私挖盜採造成垮塌致5死1傷

全職科普博主「耿同學講故事」（下稱「耿同學」）自今年4月起，接連實名舉報多所知名高校學者團隊涉嫌學術造假，掀起中國學術界論文打假風暴，「耿同學」的抖音帳號疑因此在5月29日被限流；不過，就在其被限流後沒多久，他有關兩所大學的打假被證明實錘，同在985、211之列的南開大學、中山大學昨先後發布調查結果，「耿同學」舉報的學術不端確有其事，南開大學生科院院長、中山大學生科院副院長等多人都被免職或懲處。

2026-05-31 14:25