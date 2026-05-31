「格鬥醫師」獲UFC首勝 石銘盼將自己故事拍成電影

UFC精英之路第五季首輪較量29日在澳門火熱進行，在當晚的特別主賽中，來自中國的女子草量級選手石銘，面對印度首位UFC女子選手托馬爾，展現出強大的地面控制能力，首回合便成功降服對手，拿下個人UFC生涯首場勝利；而石銘本身是一名醫師，她表示，希望有人能將她的經歷改編成電影。

封面新聞報導，本場對決是石銘簽約UFC後的第二場比賽，這場勝利的意義，遠不止於比分上的「終結」。作為一名每周只能訓練三次的「業餘型」選手，石銘用一場勝利證明自己，格鬥不只有天賦，還有科學、堅持和對教練的無條件信任。

面對曾五次奪得全國冠軍的托馬爾，石銘賽前戰術本是第一回合以消耗為主，後兩回合再尋找終結機會；但她開場便主動強攻將對手帶入地面，纏鬥中完全掌控局勢，首回合以手臂三角絞鎖死對手，迫使對方拍墊認輸。

石銘的職業身分是一名醫師，由於工作原因，石銘無法全職訓練，每周只能上三節摔跤課，「我覺得我一點天賦都沒有，但我的執行力可能是比較好的。教練說什麼，我就做什麼。」她還將自己的醫學知識融入訓練，特別注重大腦保護，「學醫之後，我會更科學地控制實戰頻率，讓大腦更聰明，戰術執行也更精準」。

儘管比賽激烈，石銘在賽後卻很溫柔。她提到，對手托馬爾有一個正在讀醫學院的妹妹，托馬爾打比賽是為了替妹妹掙學費，「看到她哭了，我也很難過。我想對她說，以後我就是你的中國妹妹，以後來雲南訓練或者生活，都沒問題。」她表示，自己非常尊重這位對手。

談及未來計畫，石銘表示，希望有人能將她的經歷改編成電影，「如果能有一部電影講述我的故事，那會很有意義。」至於誰來演她自己，她笑著說：「都可以，隨便」。

石銘斬獲UFC首勝 希望能將自己的故事拍成電影。(取材自封面新聞)