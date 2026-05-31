37歲企業董座車手張秀軍拉力賽翻車亡 3幼子還不知道

中國環塔國際拉力賽組委會29日發布通報稱，在26日進行的SS8賽段比賽中，雲聯車隊179號賽車發生意外事故，經現場救援及醫院救治，37歲車手張秀軍不幸離世；目前組委會正配合家屬溝通及處理相關善後事宜，事故原因也在積極調查。

紅星新聞報導，張秀軍一名家屬王先生表示，張秀軍今年37歲，是一名越野愛好者，為參加此次比賽提前兩年做準備，「本來是我陪他來參加比賽的，但我沒去成」。王先生說，得知出事後，他便與其他親屬一同趕赴新疆，據他們事後了解，張秀軍出事的地點為SS8賽段中的一條沙土路，旁邊是一個不易發現的水溝，「（下午）1點18分翻的車，一直到2點20分救援才來」。

王先生表示，受排名影響，每一輛參賽車的發車時間不一致，以至於張秀軍出事後並未被其他車輛及時發現，「是後面有一輛車恰好在出事地壞了，停下後才發現的」。

跟張秀軍一同翻車的領航員馮先生回憶，當天他倆是早上10點半正式開啟的比賽，發車前曾檢查過車輛的安全情況，「車沒問題」。馮先生說，當時在經過一條沙土路時，他們過了一個連續的彎道，後面發生意外，四輪朝天地翻到了一個水溝裡，「第一時間我們兩個都被水淹了」。馮先生說，因張秀軍個子小，導致翻車進水後他很快就沒了意識，而自己則由於被卡到一個相對寬的空間，還能呼吸等待救援。

29日下午，張秀軍的個人社交帳號疑似經其家屬使用，在相關評論區留言，稱「接受不了這樣的結果，如果救援及時，也許他不會去世」。家屬透露，張秀軍與領航員兩人被困在車裡長達一個小時，才被其他車手發現並伸出援手。

張秀軍的弟弟張先生表示，哥哥生前是河北唐山市雲聯供應鏈管理公司董事長，非常熱愛拉力比賽，「我哥哥有三個年幼的孩子，兩個女兒分別為1歲和5歲，大兒子10歲左右，目前他們還不知道爸爸離世的消息。」張先生說，這件事因屬意外事故，警方並沒有立案，雖然哥哥與賽事主辦方簽了免責條款，但是對方仍有盡安全義務的責任，他認為，主辦方應當第一時間趕到現場救援。

環塔拉力賽組委會相關工作人員表示，目前公安機關正在進行事故調查，「要最後出統一的調查報告」。

雲聯車隊179號賽車發生意外事故。(取材自每日經濟新聞)

張秀軍從2024年初，開始接觸越野拉力運動。(取材自每日經濟新聞)