「耿同學」舉報論文造假實錘 南開、中山多名高層免職

全職科普博主「耿同學講故事」（下稱「耿同學」）自今年4月起，接連實名舉報多所知名高校學者團隊涉嫌學術造假，掀起中國學術界論文打假風暴，「耿同學」的抖音帳號疑因此在5月29日被限流；不過，就在其被限流後沒多久，他有關兩所大學的打假被證明實錘，同在985、211之列的南開大學、中山大學昨先後發布調查結果，「耿同學」舉報的學術不端確有其事，南開大學生科院院長、中山大學生科院副院長等多人都被免職或懲處。

「耿同學」4月舉報南開大學生命科學學院院長陳佺在「自然」（Nature）子刊所發論文涉嫌嚴重學術造假。5月17日，「耿同學」再點名同濟大學、華東師範大學、湖南大學和中山大學等四所高校共五名傑青發表於「自然」正刊及子刊的論文涉嚴重造假。多所涉事學校表示已成立調查組調查中。

據觀察者網報導，南開大學昨發布通報指出，受質疑論文2024年4月在「Nature Cancer」期刊正式發表，論文第一作者鄭某為該校生命科學學院在站博士後，通訊作者陳某（陳佺）是該校生命科學學院教授、院長，通訊作者胡某為統計與數據科學學院教授。

經查，該論文被質疑的14張圖表所涉實驗數據處理由鄭某完成，其中11張圖表部分數據處理是由估算完成；兩張圖片為數據重複使用；一張圖片為數據黏貼錯誤；上述情況存在學術不端行為。陳某、胡某對實驗數據和論文質量存在不同程度的失察失管，依規定解除鄭某與學校聘用關係；免去陳某生命科學學院院長職務，降低專業技術崗位等級，取消其在崗位聘用、工資晉級、職務晉升資格24個月。對胡某予以誡勉處理。

中山大學也在昨晚發通報稱，經查，被舉辦的康某某作為責任通訊作者的論文存在五張圖片和一個表格數據錯誤等問題。鄺某某作為責任通訊作者，論文分別存在一張圖片和四個表格數據等多個錯誤，認定存在學術不嚴謹和學術不端問題。

通報稱，依規定免去康某某華南惡性腫瘤防治全國重點實驗室副主任、腫瘤防治中心實驗研究部副主任職務，降低專業技術崗位等級，取消職務職稱晉升等資格12個月。對第一作者廖某，降低專業技術崗位等級等。免去鄺某某生命科學學院副院長職務等。對第一作者萬某某，暫緩授予學位一年。其他相關作者視分別進行學術誡勉談話或批評教育。

據報導，此前「耿同學」舉報的同濟大學已先發布通報，確認論文存在學術不端，涉事院長已被免職並降級。

不過，「耿同學」的舉報雖多項內容被證實，但他前一天稱自己抖音主帳號已被永久限流，不少網民為「耿同學」打氣，並質疑其限流與學術圈權力反撲「止血」有關。

南開大學生科院院長陳佺。（南開大學網頁截圖）