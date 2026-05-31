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香港非遺月開幕 逾50場表演、80攤位 機場現製港式奶茶

世界日報／ 香港特派員李春／香港31日電
「香港非遺月2026」30日於香港文化中心開幕。圖為大坑火龍少年團在香港文化中心巡遊表演。（中通社）
「香港非遺月2026」30日於香港文化中心開幕。圖為大坑火龍少年團在香港文化中心巡遊表演。（中通社）

香港非遺月2026」30日在香港文化中心開幕，此活動由香港非物質文化遺產辦事處舉辦，為期1個月中將有連串活動。今年第二屆舉辦，活動體驗將延伸至香港國際機場，透過趣味展示及「港式奶茶製作技藝」現場示範，讓旅客認識香港的生活文化。

「香港非遺月2026」今年以「香港處處有非遺」為重點，推出一系列內容豐富的節目，讓公眾及旅客深入認識非遺，實踐「以文塑旅，以旅彰文」的理念。

港府文化體育及旅遊局局長羅淑佩在開幕禮致辭時說，去年的非遺月吸引約16萬人次參與，今年非遺月將舉辦超過50場表演、40項考察活動，並設置80個推廣攤位，涵蓋超過百個非遺項目；「非遺精華遊蹤」設有9條主題路線，例如到深水埗認識古琴藝術、到九龍城了解潮州食品製作技藝，參加者可聆聽非遺工作者親身講述經驗和故事。另外亦與旅遊發展局合作，為旅客舉辦深水埗和跑馬地考察團，及機場設港式奶茶製作示範等。

「香港非遺月2026」30日於香港文化中心開幕，今年推出50多場非遺表演及80多個互動攤位，涵蓋傳統藝術、民俗文化及手工藝體驗等，活動遍布全港。圖為市民在非遺創意市集體驗舞獅。（中新社）
「香港非遺月2026」30日於香港文化中心開幕，今年推出50多場非遺表演及80多個互動攤位，涵蓋傳統藝術、民俗文化及手工藝體驗等，活動遍布全港。圖為市民在非遺創意市集體驗舞獅。（中新社）

「香港非遺月2026」以「香港處處有非遺」為重點，推出一系列內容豐富的節目，讓大家深入認識非遺。今年是馬年，重點活動包括於香港太空館外牆舉辦的「駿馬之旅•文藝傳承」光影表演，以馬為主題，透過多角度的光影演繹，呈現「馬」在文物和藝術中所展現的豐富歷史文化，以及當中蘊含的非遺內涵。

「香港非遺月2026」30日於香港文化中心開幕，今年推出50多場非遺表演及80多個互動攤位，涵蓋傳統藝術、民俗文化及手工藝體驗等，活動遍布全港。圖為木偶技藝示範及體驗攤位。（中通社）
「香港非遺月2026」30日於香港文化中心開幕，今年推出50多場非遺表演及80多個互動攤位，涵蓋傳統藝術、民俗文化及手工藝體驗等，活動遍布全港。圖為木偶技藝示範及體驗攤位。（中通社）

在探索與非遺相關的傳統手工技藝等方面，有多項活動，其中在九龍城區將介紹與潮州社區相關的非遺項目，包括潮州食品製作技藝等；而於油尖旺區則可探索城市中保存的傳統工藝，如蒸籠製作技藝等；至於北區，則展現新界鄉村深厚的宗族文化，涵蓋上水鄉太平清醮等，體現非遺如何維繫宗族關係。

本屆活動涵蓋傳統藝術、民俗文化及手工藝體驗等，通過豐富活動向公眾介紹非物質文化遺產代表性項目的魅力。為非遺月打響頭炮的是30日和31日在文化中心廣場舉行的「非遺嘉年華」，市民除可欣賞非遺舞台表演、巡遊和快閃節目，亦可親身到攤位體驗以非遺為主題的文創產品。

在校園推廣方面，「非遺拾趣」流動學堂將走訪本地中小學，學生不僅能通過閱讀展板了解內容，還可參與趣味遊戲、觀賞各種示範，以及參加工作坊體驗非遺技藝，與非遺工作者交流，親身感受非遺和中華文化的樂趣。

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