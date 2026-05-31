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「港車北上」政策延長5年 車次年增11%

世界日報／ 香港新聞組／香港31日電

廣東省政府官網30日發布公告，將「港車北上」政策有效期延長5年至2031年6月1日。

大公報報導，珠港澳口岸跨境出行持續火熱。珠海邊檢總站公布，今年截至5月30日，該總站查驗出入境人員已突破1億人次大關，較去年提前了16天。其中，查驗內地赴港澳遊客和港澳居民入出境數量分別達5500萬和4200萬人次，同比分別增長超9%和10%，大灣區「硬聯通」與「軟聯通」協同提速，三地「一小時生活圈」加速形成。

數據顯示，今年以來，珠海邊檢總站已查驗出入境交通運輸工具超600萬輛（架／艘）次，同比增長超15%。其中，「港車北上」及「澳車北上」車輛數量超170萬輛次，同比增長逾11%。港車車主曾女士已在內地置業，她說：「我們一周過來兩三次，帶孩子上來玩，吃飯住宿都很方便。」澳車車主魏先生則表示，每月會帶孩子「北上」兩次，「希望讓他多接觸大自然，感受祖國的文化，增進認同感。」

據廣東省政府官網公布的《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》，辦法自2023年6月1日起施行，有效期3年。如今，「港車北上」政策有效期將延長5年至2031年6月1日。

數據顯示，自「澳車北上」「港車北上」政策落地實施以來，經口岸出入境港澳旅客數量年均增速達34%，去年已達近1800萬人次。截至今年5月25日，完成「澳車北上」「港車北上」邊檢備案的司機數量超過22.8萬人，備案車輛逾19.2萬輛。邊檢部門預計，2026年經口岸出入境港澳旅客數量有望突破2000萬人次。

據了解，「刷臉」通關已成為大灣區跨境出行的主流方式。截至目前，珠海邊檢總站年內已保障超1800萬人次旅客使用該模式通關，平均每5名出入境人員中就有1人選擇「刷臉」通關。

香港 港珠澳大橋

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