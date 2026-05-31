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「耿同學」學術打假 中國數名大學正副院長被免職

中央社／ 北京31日電

中國退學的博士生「耿同學」網上檢舉多名生命科學領域論文造假。繼月初同濟大學宣布一名院長被免職後，昨天南開大學和廣州中山大學也分別宣布有院長和副院長被免職，多人遭處分。

綜合央視新聞等媒體報導，天津南開大學30日發布調查情況說明，指該校生科院陳姓院長2024年發表在Nature Cancer期刊上的數據有重複使用、錯誤、未準確量化等學術不端行為。

通報說，南開大學免去陳某生命科學學院院長職務，降低專業技術崗位等級，取消其在崗位聘用、工資晉級、職務晉升、科研項目申報、評獎評優等資格24個月。對該問題論文的另一名通訊作者、統計與數據科學學院胡姓教授予以誡勉處理。

同一天，廣州中山大學也發布調查結果通報，指被檢舉的相關論文存在學術不嚴謹和學術不端問題。兩篇被認定有問題的論文被責令勘誤或撤稿。

該通報指出，免去康某某華南惡性腫瘤防治全國重點實驗室副主任、腫瘤防治中心實驗研究部副主任職務，相關論文第一作者廖某，降低專業技術崗位等級；免去鄺某某生命科學學院副院長職務，對相關論文第一作者萬某某，暫緩授予學位一年。

稍早於本月6日，上海同濟大學也針對被檢舉的論文發布調查情況通報，指獲取和處理數據存在學術不端、圖片重複並存在誤用等。

該篇論文的通訊作者王某某，對實驗數據和論文質量失察失管，同濟大學決定免去其生命科學與技術學院院長職務，降低專業技術崗位等級兩級。論文第一作者金某某是同濟大學高等研究院研究員，被解除聘用關係。

上述問題論文都是由中國社群平台教育類部落客「耿同學」在4月、5月間公開檢舉。他本名耿洪偉，曾是北京航空航太大學生物醫學工程學院博士研究生。2025年，他選擇退學，轉為全職打假的網路內容創作者，如今坐擁180多萬粉絲。

官媒新華社26日發文指出，這次學術打假備受關注，一方面是因為所涉學者數量多、級別高、影響力大，擁有「長江學者」、「傑青」、「院長」等頭銜，曾獲各類經費支持；另一方面則是被曝光的數據編造手段粗糙，即使是不懂科研者也會覺得荒誕。

央視 工資 中國 中山大學

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