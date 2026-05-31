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大陸狼母虐12歲親女9個月！逼拍色情片賺錢…被老師揭發終被重判
她怎能如此狠心！大陸1名少女在2023年，年約12歲時被生母從老家接至身邊同住，以為從此能過上好日子，不料遭母親虐待9個月，還被迫拍攝裸露私密部位的情色相片及影片，在網上出售圖利。幸好學校老師發現少女身上有不明瘀青，詢問下發現她長期被生母虐待，馬上報警。法官認為案件情節惡劣，判生母虐待罪及猥褻兒童罪罪成，判囚7年。
女生現不明瘀青 老師揭長期遭母虐待
據《中國新聞網》報導，陸教師發現班上1名周姓女同學身上及面部頻頻出現不明瘀青，追問原因才得知周同學長期被母親虐待，隨即向學校「未成年人法治工作室」匯報此事。校方認為事件情節嚴重，遂報警處理，警方調查後竟發現周同學還遭人猥褻。
惡母迫女兒拍攝隱私影像出售牟利
事件可追溯到2023年2月，當時年約12歲的周同學被母親田某從老家接走，兩母女自此共同生活。同年7月起，田母對女兒實施長達9個月的虐待行為，女兒多次被毆打、罰站、受凍挨餓，甚至被趕出家門。同年11月，田母在網上結識了楊某某等人，強迫女兒按楊某某等人指定的姿勢、動作及衣著拍攝暴露私密部位的照片和影片，隨後將這些私密照片及影片出售給楊某某一行人。
涉事母親被判囚7年
法院審理認為，田某長期虐待女兒，情節嚴重，已構成虐待罪，又多次強迫女兒拍攝隱私影像並從中牟利，嚴重傷害未成年人人格尊嚴和身心健康，構成猥褻兒童罪，兩罪合共判囚田某7年。
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文章授權轉載自《香港01》
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