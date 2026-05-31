洛陽牡丹甲天下！不凋謝的牡丹瓷成大陸外交國禮

古人云「洛陽牡丹甲天下」，但花開花落自有時，牡丹僅綻放於4月花期，要想一睹「花王」美姿還需碰碰運氣。不過，以白瓷燒製的牡丹，則可終年保持雍容華貴的盛開模樣，更獲選為中國大陸「大國外交」的國禮，用來贈送給外國元首和政要，或在大陸主辦的國際多邊組織場合中展出。

在洛陽牡丹瓷股份有限公司的展廳裡有一盆盆植栽，綻放著姿態、花色、尺寸各異的牡丹，但定睛細看，這些全是「不會凋謝」的瓷器牡丹。

公司創辦人李學武表示，牡丹瓷其實是以古代唐白瓷燒製技術製作，因為在洛陽打造且牡丹的美譽度高，便對外通稱為牡丹瓷。不過，牡丹瓷也有創新，如唐白瓷原僅以單色製作，然而牡丹多姿多彩，有1300多個品種，於是透過可調配出上千色彩的中國釉上彩技術，為陶瓷上色。另外，從過往瓷器的單一平面走向立體化，將花朵做的栩栩如生。

製作一組牡丹花盤約耗時一個月，現場製作人員介紹，從畫底盤、捏製花朵、拓印葉子，上色後還要反覆回爐燒製四至五遍，工序繁複又耗時。

為葉子上色時，工匠利用海綿輕柔地將顏料拍暈開來。生產部一名女技師向本報介紹，這是為了將顏色暈染的更均勻，且這些礦物質顏料燒完後不褪色，還會變得更明亮。上色還需分批進行，因為有些顏色，比如說黑色跟藍色同時上色會發生化學反應導致失真。

另一位負責捏製花朵本體的女技師說，自己一整個早上只捏出2朵牡丹。採訪的當下他正以泥漿在以高黏土塑形的花朵中間黏上黃色花蕊。

不像葉子可用真實的牡丹花葉進行拓印，花瓣全是用純手工捏製，「因為花瓣的姿態很多，不可能是一模一樣的，每片花瓣都有自己的姿態和位置，」她說。因此，花朵逼真與否極考驗手勁，考量到花的姿態、整體性，一朵花通常就由同一名技師獨自完成，而不再分工。

這名女技師從事手捏牡丹瓷的工作已長達十年，從早期難已還原牡丹的花姿，如今已可精準重現花朵的儀態。這個過程沒有捷徑，她表示，自己除了下功夫觀察牡丹，在捏製時也秉持「一次做不好、二次做不好，就一直做到我滿意為止」的精神，「想要的姿態，我會給它做出來。」

在洛陽牡丹瓷公司展廳裡，與牡丹瓷展品同樣吸睛的，還有一封封大陸外交部機關及駐外機構服務局的感謝信。

事實上，牡丹也是中國大陸的「國花」，經過技師巧手捏製而成的牡丹瓷，便不再受花期限制，終年展示出綻放模樣，也成為北京外事活動的贈禮，據稱已被贈送給100多個國家的貴賓。例如，北韓建國70年時，中國國際友好聯盟會曾致贈名為《盛世繁花》的一件花盤，盤內以牡丹與北韓國花木蘭兩相呼應，展現兩國情誼。

牡丹瓷成為大陸外交的國禮。北韓建國70年時，中國國際友好聯盟會曾致贈名為《盛世繁花》的一件花盤，盤內以牡丹與北韓國花木蘭兩相呼應。記者陳宥菘／攝影