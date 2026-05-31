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江蘇女童被教師用熱熔膠燙嘴致潰爛！監視器揭幼童排隊受罰

香港01／ 撰文／吳真銘
近日，有江蘇徐州豐縣的幼兒家長通過社交平台反映稱，孩子在豐縣機關第二幼稚園上學時，遭到老師用熱熔膠故意燙傷嘴唇，此事引發關注。示意圖／AI生成
近日，有江蘇徐州豐縣的幼兒家長通過社交平台反映稱，孩子在豐縣機關第二幼稚園上學時，遭到老師用熱熔膠故意燙傷嘴唇，此事引發關注。示意圖／AI生成

近日，有江蘇徐州豐縣的幼兒家長通過社交平台反映稱，孩子在豐縣機關第二幼稚園上學時，遭到老師用熱熔膠故意燙傷嘴唇，此事引發關注。據監視器畫面顯示，該名教師使用通電的熱熔膠槍連續兩次燙女孩嘴唇，此外還有幾名兒童在排隊受罰。

5月29日，豐縣教育局發布通報稱，涉事教師已被停職，公安部門對其立案調查。

女童遭連續2次燙嘴唇 其他孩子排隊受罰

陸媒《大風新聞》報導，女童家長周女士稱，女兒今年上中班。前兩天接孩子放學後，她發現孩子嘴唇被燙傷，出現嚴重水泡，不久開始潰爛流膿。隨後家長聯繫老師，對方起初稱是孩子自己的原因，後又稱是不慎燙傷，反覆推卸責任。

家長報警後查看監視器得知，涉事教師用手捏住孩子的嘴巴，隨後用熱熔膠棒燙向嘴唇，孩子被燙後因疼痛哭泣，該教師仍將孩子拖拽至身前，再次燙其嘴唇，還對其粗暴推搡、捶打。畫面顯示，該教師身邊還站了6名孩子正在排隊等待受罰。事發時教室裡還有其他教師在場，但未進行制止。

此外，還有家長反映，自己的孩子被該教師燙傷手臂，據孩子稱，班上還有其他人也被燙傷。

涉事教師已被停職 公安部門已立案調查

該事件引起公憤，網友批幼稚園的監管太鬆懈，「現在幼稚園的監管是不是太鬆懈了，這種老師是怎麼招進來的」「必須徹查這個幼稚園的管理，看看還有沒有其他問題」。

還有很多人心疼被燙的孩子，「真的好揪心，怎麼能對這麼小的孩子做這種事。」「可憐的孩子，這麼小就要承受這些，希望他們能儘快走出陰影。」

5月29日，豐縣教育局針對此事發布情況通報稱，已成立調查組，會同相關部門開展調查處置。目前，涉事教師已被停職，公安部門對其立案調查。此外，教育局已安排專人對學生進行心理疏導，責成涉事幼稚園開展教育整頓。

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文章授權轉載自《香港01》

監視器 教師 幼稚園 燒燙傷

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