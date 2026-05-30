中國湖南衡陽氫氟酸罐車發生追撞 「化骨水」外洩

年僅23歲的湖北理工學院副教授熊羽諾28日在北京大學作報告，介紹他在量子物理領域的研究成果，相關訊息衝上熱搜；熊羽諾最高學歷為初中（中三），之後自學成才，父親熊宏偉也是湖北理工學院教授，父子多次合作發表論文。有網友質疑熊羽諾學術水平是否值得破格錄用，也有網友認為，熊羽諾的論文獲國際頂尖實驗室的認可，鍵盤俠上的質疑聲很蒼白。

2026-05-30 14:26