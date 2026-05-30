聽新聞
0:00 / 0:00
中國湖南衡陽氫氟酸罐車發生追撞 「化骨水」外洩
據中國官媒央視網，湖南衡陽南岳區今天上午發生氫氟酸罐車追撞而導致危險化學品外洩事件，未傳出傷亡。氫氟酸（HydrofluoricAcid）有強烈腐蝕性，俗稱「化骨水」。
報導引述湖南衡陽南岳區應急管理局通報稱，一輛從江西九江運往湖南衡陽的氫氟酸罐車，上午7時24分在南岳區南岳鎮衡山路發生追撞，導致危化品洩漏，未傳出傷亡。
事發後，衡陽市啟動應急行動，市區兩級主要官員趕赴現場，並組織相關部門、專家等對洩漏的危化品展開應急處置，除了封閉事故路段部分車道、疏散周邊群眾，同時加強環境監測以確保環境安全。
氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，呈無色透明狀，帶有刺激性氣味且易揮發，是具有強腐蝕性的危險化學品，危險性超過硫酸、鹽酸等強酸，而且腐蝕範圍更廣，能溶解金屬、玻璃等物質，甚至能侵蝕人體最堅硬的骨骼，俗稱「化骨水」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。