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攝氏34.1度創今年新高 香港熱爆…陷入「火爐模式」

世界日報／ 香港新聞組／香港30日電
香港天文台表示，截至5月29日下午4時，錄得最高氣溫34.1度，是今年以來最高紀錄。圖為市民在酷熱天氣下出行。(中通社）
香港天文台表示，截至5月29日下午4時，錄得最高氣溫34.1度，是今年以來最高紀錄。圖為市民在酷熱天氣下出行。(中通社）

香港近日持續受酷熱天氣影響，天文台5月29日下午錄得最高氣溫攝氏34.1度，創下今年以來最高紀錄，多區氣溫更突破攝氏35度，引發各界關注。據悉，酷熱天氣警告已連續生效超過三日，市區高溫加上強烈陽光，令不少市民外出時明顯感受到酷熱天氣帶來的不適，堪稱「火爐模式」。

綜合香港01、香港商報等媒體報導，天文台截至下午4時錄得攝氏34.1度高溫，刷新2026年最熱紀錄。部分地區氣溫更進一步攀升，其中上水石湖墟遊樂場的電子顯示屏一度顯示高達攝氏43度，引起網民熱議。除了上水外，元朗、將軍澳、跑馬地及沙田等地的實際體感溫度亦相當炎熱，不少市民紛紛前往商場或室內場所避暑。

香港酷熱天氣警告信號持續生效逾三日，氣溫連日偏高，天文台預測未來稍後時間可能有驟雨及狂風雷暴，希望為持續高溫帶來短暫緩解。不過在降雨到來之前，香港大部分地區仍持續受猛烈陽光影響，戶外工作者及長者中暑風險提高。

除了日間高溫外，本港夜間氣溫同樣異常偏高。天文台資料顯示，截至5月29日凌晨，天文台總部已連續6天錄得最低氣溫達28度或以上，追平2021年創下的5月份最長「熱夜」紀錄。天文台署理助理台長蔡俊榮表示，高空反氣旋抑制雲層及降雨形成，使熱力難以散發，導致日夜氣溫均維持在偏高水平。

高溫天氣亦對市民生活造成影響。不少市民在社交平台表示，即使短時間身處戶外已感到酷熱難耐，部分戶外工作者及長者健康狀況尤其令人關注。有網民形容近日天氣「異常炎熱」，擔心今年夏季或將面對更頻繁的極端高溫。

香港 高溫

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