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日本飛驒山難獲救港人：生還是幸運、若重來會選擇不去

世界日報／ 香港新聞組／香港30日電
日本冬季山脈示意圖，此為白根山。圖／pakutaso
日本冬季山脈示意圖，此為白根山。圖／pakutaso

兩名香港男子本月初前往日本飛驒山脈挑戰險峰「憲兵峰」，不幸遭遇極端惡劣天氣，釀成一死一獲救悲劇。30歲的倖存者日前化名「KF」接受「BBC中文網」訪問，痛心憶述山難前後的生死關鍵。他語帶哽咽表示，獲救後曾大哭一場，現在看著當時拍下的照片，風景再美也已不重要，「如果旅程可以重來，我會選擇不去。」

KF受訪時透露，他與結識一年半、正在日本讀書的罹難旅伴，相約挑戰奧穗高岳這條橫跨三日、且沒有中途撤退點的高階縱走路線。出發前，他仔細比對了網路上的攀登影片與照片，確認每個攀爬點都在自身能力範圍內。然而，他後來痛定思痛，坦言「兩人都太樂觀了」，忽略了5月的高山依然是險惡的雪山環境。

山難的轉折點發生在錯失撤退時機。KF憶述，5月1日出發首日便遭遇雷雨及冰雹，次日又因積雪過深嚴重拖慢進度。當天中午他們已明確知道無法按計畫登頂，且氣象預報顯示翌日天氣將會轉壞，但因存有僥倖心理，認為「隔天早點出發就能趕在惡劣天氣前登頂」而勉強續行。不料3日下午山區氣候驟變，兩人瞬間被狂風暴雨及濃霧徹底困在岩脊上。

受困期間，兩人於帳篷內分食了最後的乾燥飯。4日天亮後，他們嘗試垂降撤退，但僅下降約20公尺，KF的繩索制動確保器便因極端低溫完全結冰卡死，導致兩人被迫卡在坡度高達60度的險峻岩壁上。隨後，下方的旅伴逐漸失去反應，KF雖想施救，卻因自身繩索無法下滑、且離開繩索會有墜落危險而無能為力。直到5日上午，日本長野縣防災直升機才成功將KF救出，惟旅伴被吊起時已不幸身亡。

面對外界的批評，KF坦言一開始有些忿忿不平，但冷靜下來檢討整個過程，承認確實有諸多不足。他痛心反思，自己與旅伴在過程中「未有充分溝通、決定不夠果斷、技術也可以更好」，自己這次能生還完全是「好彩（幸運）」。雖然經歷生死摯友離世的打擊，但KF表示未來仍想看不同的風景、還是會爬山。他感慨地表示，人的生命在自然面前真的很微小，既然大自然給了他一次重來的機會，他會吸取這次血的教訓，「下次再做好一點。」

日本 香港 登山

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