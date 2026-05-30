噴水也沒救…廣東高溫36℃ 上千雞中暑倒地 養殖戶無奈

廣東持續高溫開啟「燒烤」模式，最高氣溫普遍在36℃左右，茂名一間養雞場幾千隻雞集體中暑熱死，養殖場老闆搶救無果，損失慘重，「噴水也受不了，這麼熱，沒辦法！」另外，福建省福州市12345熱線發布第九期不合理不合規訴求案例，其中一則案例顯示，有市民希望福州擺脫悶熱天氣，要求相關部門介入干預天氣變化。

羊城晚報報導，廣東高溫刷新紀錄，室外溫度狂飆，密閉的養雞棚更是堪比巨型蒸籠，悶熱、高溫、不透氣，當地一家養殖場數千隻肉雞沒能扛住酷暑，紛紛中暑倒地，批量「原地躺平」，密密麻麻的雞隻成片倒地，靜靜趴在棚內。由於雞沒有汗腺，不會自主散熱，一旦遭遇持續高溫、悶熱不通風的環境，特別容易中暑、脫水、窒息死亡。

養殖戶無奈哭訴，自己全程拚命搶救，為了給雞群降溫，全程不間斷噴水降溫、開窗通風、開啟降溫設備，能用上的降溫辦法全部試了一遍。奈何今年廣東的高溫太不講理，所有搶救操作全部無效。

事件曝光後，網友共情拉滿，有人留言，「雞都扛不住的夏天，我們人類硬撐上班真的贏麻了！每天出門就是汗蒸，上班靠毅力，活著靠運氣，現在終於有小動物替我們證明，廣東的熱是真的要命！」

另據南方都市報報導，福州市12345熱線日前發布第九期不合理不合規訴求典型案例，其中一則案例顯示，有市民希望福州出現降溫、降雨、大風天氣，降低空氣濕度，徹底擺脫悶熱天氣，要求相關部門介入干預天氣變化。

福州市12345回覆稱，天氣氣象變化屬於自然客觀現象，不受行政部門人為調控。氣象部門僅負責監測、預報、預警工作，無法干預、改變自然天氣狀態。該訴求違背客觀自然規律，超出行政職能受理範圍，屬於不合理訴求。