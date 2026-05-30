快訊

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

調皮米格魯「半夜偷走拖鞋」氣瘋飼主 下一秒畫面卻讓人鼻酸：想媽媽了

聽新聞
0:00 / 0:00

噴水也沒救…廣東高溫36℃ 上千雞中暑倒地 養殖戶無奈

世界日報／ 中國新聞組╱北京30日電
茂名一間養雞場幾千隻雞集體中暑熱死。(視頻截圖)
茂名一間養雞場幾千隻雞集體中暑熱死。(視頻截圖)

廣東持續高溫開啟「燒烤」模式，最高氣溫普遍在36℃左右，茂名一間養雞場幾千隻雞集體中暑熱死，養殖場老闆搶救無果，損失慘重，「噴水也受不了，這麼熱，沒辦法！」另外，福建省福州市12345熱線發布第九期不合理不合規訴求案例，其中一則案例顯示，有市民希望福州擺脫悶熱天氣，要求相關部門介入干預天氣變化。

羊城晚報報導，廣東高溫刷新紀錄，室外溫度狂飆，密閉的養雞棚更是堪比巨型蒸籠，悶熱、高溫、不透氣，當地一家養殖場數千隻肉雞沒能扛住酷暑，紛紛中暑倒地，批量「原地躺平」，密密麻麻的雞隻成片倒地，靜靜趴在棚內。由於雞沒有汗腺，不會自主散熱，一旦遭遇持續高溫、悶熱不通風的環境，特別容易中暑、脫水、窒息死亡。

養殖戶無奈哭訴，自己全程拚命搶救，為了給雞群降溫，全程不間斷噴水降溫、開窗通風、開啟降溫設備，能用上的降溫辦法全部試了一遍。奈何今年廣東的高溫太不講理，所有搶救操作全部無效。

事件曝光後，網友共情拉滿，有人留言，「雞都扛不住的夏天，我們人類硬撐上班真的贏麻了！每天出門就是汗蒸，上班靠毅力，活著靠運氣，現在終於有小動物替我們證明，廣東的熱是真的要命！」

另據南方都市報報導，福州市12345熱線日前發布第九期不合理不合規訴求典型案例，其中一則案例顯示，有市民希望福州出現降溫、降雨、大風天氣，降低空氣濕度，徹底擺脫悶熱天氣，要求相關部門介入干預天氣變化。

福州市12345回覆稱，天氣氣象變化屬於自然客觀現象，不受行政部門人為調控。氣象部門僅負責監測、預報、預警工作，無法干預、改變自然天氣狀態。該訴求違背客觀自然規律，超出行政職能受理範圍，屬於不合理訴求。

廣東 高溫 中暑

延伸閱讀

中國南方高溫 廣州體感47℃ 網友：想到非洲去避暑

印度高溫攝氏47.6度熱死人 雞蛋落地熟了

法國5月高溫37℃熱浪 多人中暑身亡

高溫提前報到 中國南方5省用電創新高 網喊去非洲避暑

相關新聞

日本飛驒山難獲救港人：生還是幸運、若重來會選擇不去

兩名香港男子本月初前往日本飛驒山脈挑戰險峰「憲兵峰」，不幸遭遇極端惡劣天氣，釀成一死一獲救悲劇。30歲的倖存者日前化名「KF」接受「BBC中文網」訪問，痛心憶述山難前後的生死關鍵。他語帶哽咽表示，獲救後曾大哭一場，現在看著當時拍下的照片，風景再美也已不重要，「如果旅程可以重來，我會選擇不去。」

張陸帶上「平安」蘋果…在軌駐留210天 神21航天員回家了

神舟21號航天員乘組搭乘神舟22號載人飛船，昨晚在東風著陸場成功著陸，航天員張陸、武飛、張洪章回家，身體狀態良好，此次採用三圈快速返回方案，僅用時5.5小時，任務取得圓滿成功。神21乘組於2025年11月1日進駐中國空間站，三名航天員在軌駐留210天，刷新中國航天員單個乘組在軌駐留最長紀錄。乘組指令長張陸還從太空帶回一個寫著「平安」的蘋果，向所有科技工作者表達感謝。

離婚案還在審…清華女博士遭當街搶走幼子 法院判男方歸還

清華女博士石可去年10月被丈夫雇人當街搶走2歲兒子的最新進展，近日衝上熱搜；新浪新聞報導，石可近日收到北京市朝陽區人民法院的最新裁定：劉某（石可丈夫）需三天內將婚生子送回至石可住所地，交由石可撫養；禁止劉某阻撓、干擾石可對婚生子行使監護權。但孩子至今未歸。

噴水也沒救…廣東高溫36℃ 上千雞中暑倒地 養殖戶無奈

廣東持續高溫開啟「燒烤」模式，最高氣溫普遍在36℃左右，茂名一間養雞場幾千隻雞集體中暑熱死，養殖場老闆搶救無果，損失慘重，「噴水也受不了，這麼熱，沒辦法！」另外，福建省福州市12345熱線發布第九期不合理不合規訴求案例，其中一則案例顯示，有市民希望福州擺脫悶熱天氣，要求相關部門介入干預天氣變化。

上海政法學院爆偷拍案 男學生架設備偷拍女廁遭拘

上海政法學院近日爆出偷拍事件，有學生在自習室女廁外發現藏有攝影鏡頭的黑色裝置，警方調查指出，32歲沈姓男學生將網購攝影設備架設於男女廁所間的隔牆頂部，偷拍女廁出入口及洗手台區域，目前沈男已遭警方行政拘留。

23歲副教授自學成才 熊羽諾北大講課 初中學歷惹議

年僅23歲的湖北理工學院副教授熊羽諾28日在北京大學作報告，介紹他在量子物理領域的研究成果，相關訊息衝上熱搜；熊羽諾最高學歷為初中（中三），之後自學成才，父親熊宏偉也是湖北理工學院教授，父子多次合作發表論文。有網友質疑熊羽諾學術水平是否值得破格錄用，也有網友認為，熊羽諾的論文獲國際頂尖實驗室的認可，鍵盤俠上的質疑聲很蒼白。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。