快訊

伊朗飛彈襲擊！科威特上空攔截成功 殘骸墜地波及2架MQ-9無人機

坦尚尼亞貧童翻轉人生拿到博士學位 今台大畢典致詞：夢想為家鄉蓋學校

調皮米格魯「半夜偷走拖鞋」氣瘋飼主 下一秒畫面卻讓人鼻酸：想媽媽了

聽新聞
0:00 / 0:00

張陸帶上「平安」蘋果…在軌駐留210天 神21航天員回家了

世界日報／ 中國新聞組／北京30日電
飛船返回艙著陸呈直立狀態，證明全流程可靠、技術成熟。(取材自央視新聞)
飛船返回艙著陸呈直立狀態，證明全流程可靠、技術成熟。(取材自央視新聞)

神舟21號航天員乘組搭乘神舟22號載人飛船，昨晚在東風著陸場成功著陸，航天員張陸、武飛、張洪章回家，身體狀態良好，此次採用三圈快速返回方案，僅用時5.5小時，任務取得圓滿成功。神21乘組於2025年11月1日進駐中國空間站，三名航天員在軌駐留210天，刷新中國航天員單個乘組在軌駐留最長紀錄。乘組指令長張陸還從太空帶回一個寫著「平安」的蘋果，向所有科技工作者表達感謝。

據中國載人航天程辦公室消息，北京時間5月29日20時11分，神舟21號航天員乘組搭乘神舟22號載人飛船在東風著陸場成功著陸。此次飛船返回艙著陸呈直立狀態，證明全流程可靠、技術成熟。

「整個返回過程非常完美，在神舟22號飛船GNC系統（制導、導航與控制系統）的駕馭下，返回艙全程運行平穩，落點精準」，環球時報引述中國航天科技集團五院研製人員表示，神舟22號載人飛船採用了三圈快速返回方案，在原來的五圈快速返回方案的基礎上，據工程實施以來的實踐經驗科學優化而成，有利於提高神舟載人飛船返回段的任務效率和應急能力。

在神舟1號至神舟12號任務中，飛船採用11圈返回方案，繞地飛行時長超過18小時，且需要依託地面測控配合完成多次軌道調整，返回流程繁瑣且耗時較長。自神舟13號起，成功突破快速返回技術，飛船返迴圈數壓縮至五圈，返回時長縮短至約九小時。神舟21號首次完成三圈快速返回，僅用時5.5小時。

在返回艙著陸現場，現場醫監醫保人員確認航天員張陸、武飛、張洪章身體狀態良好，雖經過七個月的太空之旅，但三人均面帶笑容。神21乘組在軌駐留210天，刷新了中國航天員單個乘組在軌駐留最長紀錄，其間進行三次出艙活動，完成了神舟20號飛船返回艙舷窗巡檢拍照、空間站空間碎片防護裝置安裝等任務，將乘專機返回北京恢復療養。

指令長張陸是中國第二個在軌駐留時間超過400天的航天員，也是目前執行出艙任務次數（七次）最多的中國航天員。張陸出艙時特別展示他從太空帶回的禮物：一個寫著平安的蘋果，並表示，「5月30日也是全國科技工作者日，離開空間站的時候我們特意帶回一個蘋果，把它送給所有科技工作者，並道一聲你們辛苦了，也祝願我們的航天事業欣欣向榮，但願我們每一次任務平安順遂」。

目前中國執行過出艙任務的最年輕航天員武飛激動地說，「這次任務讓我更加懂得：青春最美的姿態，就是為國出征」。載荷專家張洪章在空間站中完成了自己研究領域的鋰離子電池實驗，他說，在太空看地球，深感人類是不可分割的命運共同體。

5月29日，載著神舟21號航天員乘組的神舟22號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是神舟21號航天員乘組指令長張陸出艙。(新華社)
5月29日，載著神舟21號航天員乘組的神舟22號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是神舟21號航天員乘組指令長張陸出艙。(新華社)

5月29日，載著神舟21號航天員乘組的神舟22號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是神舟21號航天員武飛出艙。(新華社)
5月29日，載著神舟21號航天員乘組的神舟22號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是神舟21號航天員武飛出艙。(新華社)

神舟 北京 太空

延伸閱讀

準備回家、快樂全寫在臉上 神21乘組移交空間站鑰匙

神舟23號太空人進駐中國空間站 完成第8次「太空會師」

神舟23號載人飛船與空間站組合體完成自主快速交會對接

神23天宮視頻首曝 黎家盈露招牌笑臉 3天完成交接任務

相關新聞

日本飛驒山難獲救港人：生還是幸運、若重來會選擇不去

兩名香港男子本月初前往日本飛驒山脈挑戰險峰「憲兵峰」，不幸遭遇極端惡劣天氣，釀成一死一獲救悲劇。30歲的倖存者日前化名「KF」接受「BBC中文網」訪問，痛心憶述山難前後的生死關鍵。他語帶哽咽表示，獲救後曾大哭一場，現在看著當時拍下的照片，風景再美也已不重要，「如果旅程可以重來，我會選擇不去。」

張陸帶上「平安」蘋果…在軌駐留210天 神21航天員回家了

神舟21號航天員乘組搭乘神舟22號載人飛船，昨晚在東風著陸場成功著陸，航天員張陸、武飛、張洪章回家，身體狀態良好，此次採用三圈快速返回方案，僅用時5.5小時，任務取得圓滿成功。神21乘組於2025年11月1日進駐中國空間站，三名航天員在軌駐留210天，刷新中國航天員單個乘組在軌駐留最長紀錄。乘組指令長張陸還從太空帶回一個寫著「平安」的蘋果，向所有科技工作者表達感謝。

離婚案還在審…清華女博士遭當街搶走幼子 法院判男方歸還

清華女博士石可去年10月被丈夫雇人當街搶走2歲兒子的最新進展，近日衝上熱搜；新浪新聞報導，石可近日收到北京市朝陽區人民法院的最新裁定：劉某（石可丈夫）需三天內將婚生子送回至石可住所地，交由石可撫養；禁止劉某阻撓、干擾石可對婚生子行使監護權。但孩子至今未歸。

噴水也沒救…廣東高溫36℃ 上千雞中暑倒地 養殖戶無奈

廣東持續高溫開啟「燒烤」模式，最高氣溫普遍在36℃左右，茂名一間養雞場幾千隻雞集體中暑熱死，養殖場老闆搶救無果，損失慘重，「噴水也受不了，這麼熱，沒辦法！」另外，福建省福州市12345熱線發布第九期不合理不合規訴求案例，其中一則案例顯示，有市民希望福州擺脫悶熱天氣，要求相關部門介入干預天氣變化。

23歲副教授自學成才 熊羽諾北大講課 初中學歷惹議

年僅23歲的湖北理工學院副教授熊羽諾28日在北京大學作報告，介紹他在量子物理領域的研究成果，相關訊息衝上熱搜；熊羽諾最高學歷為初中（中三），之後自學成才，父親熊宏偉也是湖北理工學院教授，父子多次合作發表論文。有網友質疑熊羽諾學術水平是否值得破格錄用，也有網友認為，熊羽諾的論文獲國際頂尖實驗室的認可，鍵盤俠上的質疑聲很蒼白。

擁7000萬粉絲「中東第一網紅」阿波哥訪深圳 讚中國AI硬實力

擁有近7000萬粉絲、被譽為「中東第一網紅」的阿波哥（AboFlah）29日抵達深圳，開啟中國之旅。他受到智能機器人接機、潮汕英歌舞迎賓等高規格歡迎，阿波哥現場即興舞蹈，激動致謝；他專程打卡位於深圳灣萬象城的榮耀阿爾法全球旗艦店，深度體驗榮耀手機、PC、平板、智能穿戴等全品類前沿產品，近距離感受中國品牌在端側AI領域的技術突破與創新實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。