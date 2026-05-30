張陸帶上「平安」蘋果…在軌駐留210天 神21航天員回家了

神舟21號航天員乘組搭乘神舟22號載人飛船，昨晚在東風著陸場成功著陸，航天員張陸、武飛、張洪章回家，身體狀態良好，此次採用三圈快速返回方案，僅用時5.5小時，任務取得圓滿成功。神21乘組於2025年11月1日進駐中國空間站，三名航天員在軌駐留210天，刷新中國航天員單個乘組在軌駐留最長紀錄。乘組指令長張陸還從太空帶回一個寫著「平安」的蘋果，向所有科技工作者表達感謝。

據中國載人航天程辦公室消息，北京時間5月29日20時11分，神舟21號航天員乘組搭乘神舟22號載人飛船在東風著陸場成功著陸。此次飛船返回艙著陸呈直立狀態，證明全流程可靠、技術成熟。

「整個返回過程非常完美，在神舟22號飛船GNC系統（制導、導航與控制系統）的駕馭下，返回艙全程運行平穩，落點精準」，環球時報引述中國航天科技集團五院研製人員表示，神舟22號載人飛船採用了三圈快速返回方案，在原來的五圈快速返回方案的基礎上，據工程實施以來的實踐經驗科學優化而成，有利於提高神舟載人飛船返回段的任務效率和應急能力。

在神舟1號至神舟12號任務中，飛船採用11圈返回方案，繞地飛行時長超過18小時，且需要依託地面測控配合完成多次軌道調整，返回流程繁瑣且耗時較長。自神舟13號起，成功突破快速返回技術，飛船返迴圈數壓縮至五圈，返回時長縮短至約九小時。神舟21號首次完成三圈快速返回，僅用時5.5小時。

在返回艙著陸現場，現場醫監醫保人員確認航天員張陸、武飛、張洪章身體狀態良好，雖經過七個月的太空之旅，但三人均面帶笑容。神21乘組在軌駐留210天，刷新了中國航天員單個乘組在軌駐留最長紀錄，其間進行三次出艙活動，完成了神舟20號飛船返回艙舷窗巡檢拍照、空間站空間碎片防護裝置安裝等任務，將乘專機返回北京恢復療養。

指令長張陸是中國第二個在軌駐留時間超過400天的航天員，也是目前執行出艙任務次數（七次）最多的中國航天員。張陸出艙時特別展示他從太空帶回的禮物：一個寫著平安的蘋果，並表示，「5月30日也是全國科技工作者日，離開空間站的時候我們特意帶回一個蘋果，把它送給所有科技工作者，並道一聲你們辛苦了，也祝願我們的航天事業欣欣向榮，但願我們每一次任務平安順遂」。

目前中國執行過出艙任務的最年輕航天員武飛激動地說，「這次任務讓我更加懂得：青春最美的姿態，就是為國出征」。載荷專家張洪章在空間站中完成了自己研究領域的鋰離子電池實驗，他說，在太空看地球，深感人類是不可分割的命運共同體。

5月29日，載著神舟21號航天員乘組的神舟22號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。這是神舟21號航天員乘組指令長張陸出艙。(新華社)