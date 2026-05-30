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擁7000萬粉絲「中東第一網紅」阿波哥訪深圳 讚中國AI硬實力

世界日報／ 中國新聞組╱北京30日電
中東網紅阿波哥在深探訪榮耀阿爾法全球旗艦店。(取材自深圳商報)
中東網紅阿波哥在深探訪榮耀阿爾法全球旗艦店。(取材自深圳商報)

擁有近7000萬粉絲、被譽為「中東第一網紅」的阿波哥（AboFlah）29日抵達深圳，開啟中國之旅。他受到智能機器人接機、潮汕英歌舞迎賓等高規格歡迎，阿波哥現場即興舞蹈，激動致謝；他專程打卡位於深圳灣萬象城的榮耀阿爾法全球旗艦店，深度體驗榮耀手機、PC、平板、智能穿戴等全品類前沿產品，近距離感受中國品牌在端側AI領域的技術突破與創新實力。

深圳商報報導，阿波哥是中東及北非地區最具影響力的頂流內容創作者之一，全網擁有近7000萬粉絲，曾創下12天直播籌款1100萬美元的金氏世界紀錄。

阿波哥參觀了榮耀阿爾法全球旗艦店，與人形機器人互動跳舞，並被榮耀600系列手機種草，對於其流暢的智慧交互、領先的AI技術讚不絕口，當場購買五台作為「科技特產」帶回中東。

榮耀還贈送其一台榮耀600 Pro作為紀念。這款「潮流旗艦」搭載2億像素AI超清主攝，行業首發支持全焦段4K Live直出；屏幕方面採用0.98mm極窄四等邊屏幕，搭配三重星光幻彩設計，且兼顧耐用性與長續航，是榮耀影像與AI技術融合的標竿之作。

阿波哥還體驗了無人機送外賣、直升機俯瞰深圳灣、品嘗潮汕牛肉火鍋，直呼「太震驚了！」並稱，「深圳像是我的第二故鄉，一定會常來」。

接下來，阿波哥將與深圳4AM電競戰隊聯動直播，進一步深化中外青年文化交流。

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