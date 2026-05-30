23歲副教授自學成才 熊羽諾北大講課 初中學歷惹議

年僅23歲的湖北理工學院副教授熊羽諾28日在北京大學作報告，介紹他在量子物理領域的研究成果，相關訊息衝上熱搜；熊羽諾最高學歷為初中（中三），之後自學成才，父親熊宏偉也是湖北理工學院教授，父子多次合作發表論文。有網友質疑熊羽諾學術水平是否值得破格錄用，也有網友認為，熊羽諾的論文獲國際頂尖實驗室的認可，鍵盤俠上的質疑聲很蒼白。

綜合媒體報導，2003年出生的熊羽諾日前受邀在北京大學量子材料科學中心作學術報告，題為「費米系統路徑積分蒙特卡洛方法的新進展」，介紹解決「費米符號問題」的新思路，包括其原創的「贋費米子方法」和「符號區塊化方法」。費米符號問題是量子多體計算領域卡了幾十年的世界級難題，如同物理學的生死關。

據社交平台流傳的帖文和影片，熊羽諾做了超過一小時的報告，現場座無虛席，還有不少聽眾站在課室門外，討論氣氛相當熱烈。大部分網友認可熊羽諾的學術水平，稱其是該領域的專家，報告具啟發意義。

熊羽諾放棄傳統教育體系「自學成才」，其成長軌跡較其學術水平吸引更多討論。據其父熊宏偉介紹，熊羽諾的教育經歷止步初中，2018年後開始自學物理、數學、程式、人工智能等學科，2021年開始研究「費米符號問題」，2022年受湖北理工學院基礎物理研究中心聘為訪問學者，2023年晉升副教授。

有人質疑這是明目張膽的炒作，連高中都沒上過的人，憑什麼直接當上副教授？還有人質疑，熊宏偉本身就是物理學博士，難道是「子承父蔭」？

但翻查資料，當同齡人還拚搏中考，15歲的熊羽諾已站上山西大學的學術講台，主講量子力學多世界詮釋主題的學術匯報，台下聽眾都是高校學子和資深科研專家，這場匯報的完整影片，至今還保留在學術平台。

「如果當年他的父母把他摁進高考流水線，他這輩子還有沒有可能在20歲之前摸到費米符號的門檻？」不少網友認為，熊羽諾的成功一定程度反映當下「學歷代表一切」存在局限性；但北京大學物理學院教授李新征在報告現場盛讚熊羽諾，但他問及聽眾是否願意讓自己的子女效仿熊羽諾時，卻應者寥寥。