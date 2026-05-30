香港記協前主席阻警執行職務案 上訴遭駁回

香港記者協會前主席陳朗昇此前被判在採訪期間阻礙警務人員執行職務的罪名成立，判監禁5天；陳朗昇之後提出上訴，法院昨天駁回。

據明報等港媒今天報導，陳朗昇2022年9月採訪期間，被指拒絕應女警務人員要求出示身分證，被起訴有關阻礙警務人員執行職務的罪名。2023年，法院判他罪名成立，監禁5天。其後陳朗昇提出上訴。

高等法院法官王詩麗昨天表示，女警查閱陳朗昇的身分證「合情合理」，並指陳朗昇質問女警駐守地點時，言行粗魯和「具挑釁性」，蓄意阻撓女警執行職務。法官駁回陳的上訴，下令他立即入獄。

報導表示，陳朗昇昨天抵達法院時表示，當天只是在現場工作，若上訴失敗會感到失望。法官宣布判決後，陳朗昇表現平靜，其代表律師表示擬向終審法院提出上訴。