漢服遇上社群媒體 河南洛陽發古代財

河南省洛陽是中國漢服文化最蓬勃的城市之一。花新台幣600元左右，就可以把自己打扮成古典美女或美男，在社交媒體推波助瀾下，帶動當地旅遊產業，遊客如置身穿越劇場景。

在中國各地景區，經常可見民眾穿著「漢服」遊逛，他們本身就是被欣賞的一景，與當代動漫次文化帶動下的Cosplay（角色扮演）有不同效果。漢服廣義指漢人的服飾，涵蓋不同朝代，遊客穿漢服會搭配化妝與造型。

20歲的張小姐在洛陽老城區上班，受訪時她和朋友穿著古裝。「穿這個頭很重的，很熱的，」她說，這身打扮主要是讓自己開心，也是一種體驗。她會把自己的造型發在社群媒體上，但本身不是專業的「漢服博主（部落客）」。

她說，洛陽物價不高，自己一身行頭僅人民幣132元（約新台幣607元），包括全妝、頭飾與衣服租金，還能在一天內無限次補妝。如果要包含拍照或更高檔的服裝，價格可以從200元到400元，但100餘元的套裝產品是多數人都能接受的。

根據河南官方媒體大河網2025年8月的報導，河南省統計局相關調研結果顯示，在漢服店較為集中的洛陽老城區，共有漢服妝造商家1360家，是2022年末的14倍，呈現指數級成長。

洛陽老城區的商圈「洛邑古城」2023年突然在社群媒體上爆紅。當時有許多人在「小紅書」上發布自己的古裝照片，甚至搭配舞劍、讀古書等情境。社媒傳播帶動下，大量遊客湧入，也催生更多攝影師指導擺拍。

人多消費糾紛也變多。官方開始要求攝影師在古城園區做商業拍攝必須在遊客中心先登記報備，以方便處理消費糾紛。目前登記的攝影師已有1000多人。

河南洛邑文化旅遊發展有限公司營運總監賈歡受訪時說，洛邑古城平日客流約2、3萬人，假日可以到10萬人，8成都是年輕群體。如果在4月牡丹花會期間到洛陽古城，滿街都是漢服造型的遊客，穿平常服飾的才是少數。

她說，扮裝者一開始都是年輕女性，後來發現很多老太太、小孩也來拍照，今年看見有越來越多男士來拍照。整體帶動旅遊經濟效果明顯。

官方趁勢把握這股風潮，去年開始打造「天女散花」王牌節目，每晚定時在園區演出。穿著古裝的演員借助吊鋼絲設備從樹林中飛舞現身，同時撒下許多彩色「花瓣」。這些花瓣的材質是可分解的糯米纸，直接落入人工湖中。演出時長約3分鐘，每次都吸引許多遊客拍照和圍觀。