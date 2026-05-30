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少林寺前方丈釋永信遭重判24年 中國佛教協會批「咎由自取」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸法院29日以職務侵占罪、挪用資金罪等數罪並罰，判決少林寺前方丈釋永信有期徒刑24年。中國佛教協會發表聲明認為，釋永信完全是咎由自取。（新華社）
大陸法院29日以職務侵占罪、挪用資金罪等數罪並罰，判決少林寺前方丈釋永信有期徒刑24年。中國佛教協會發表聲明認為，釋永信完全是咎由自取。（新華社）

大陸法院29日以職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪等數罪並罰，判決少林寺前方丈釋永信（已恢復一般平民身分，劉應成）有期徒刑24年。中國佛教協會發表聲明認為，釋永信完全是咎由自取。

少林寺前方丈釋永信去年落馬後，大陸法院昨天以職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪等數罪並罰，判決有期徒刑24年。他服判不上訴。

中國佛教協會發表聲明指，釋永信因犯職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪而被判處有期徒刑24年，完全是咎由自取。這一判決結果體現了法律面前人人平等的原則，對佛教界人士是一次有力的警示警醒。

該協會並稱，作為佛教界人士，應牢固樹立國家意識、公民意識、法律意識，深刻認識沒有法外之教、法外之地、法外之人。

聲明表示，協會將繼續深入「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動，認真落實崇儉戒奢、正信正行「七條倡議」，引導佛教界人士自覺守法遵規、持重善律，堅決維護佛教清淨莊嚴形象。

去年釋永信落馬後，中國佛教協會多次發聲明切割且態度強硬。包括在他被當局正式調查後表示，其所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞佛教界聲譽，損害出家人形象，中國佛教協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定。

少林寺 釋永信

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