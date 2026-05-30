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少林寺前方丈釋永信 侵占6億元遭重判24年

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
少林寺前方丈釋永信5月29日遭大陸法院一審重判24年，他服判不上訴。中新社
少林寺前方丈釋永信5月29日遭大陸法院一審重判24年，他服判不上訴。中新社

少林寺前方丈釋永信（已恢復一般平民身分，劉應成）去年落馬後，大陸法院昨天以職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪等數罪並罰，判決有期徒刑二十四年。他服判不上訴。

央視新聞，河南省新鄉市中級人民法院昨天一審公開宣判被告人劉應成（原法名釋永信）犯職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪、行賄罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑二十四年，並處罰金人民幣三百五十萬元（換算台幣約一千六百二十萬元）。

報導指出，被告人劉應成利用擔任少林寺住持、少林慈善福利基金會會長等職務上的便利，二○○三年至二○二五年，單獨或者夥同他人非法侵占單位財物人民幣一點三一億餘元（換算台幣約六億元）；二○一二年至二○二二年，挪用單位資金人民幣一點五一億餘元歸個人使用，超過三個月未還；二○○六年七月以來，為他人在承建少林寺工程項目及相關經營活動中提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣一一六三萬餘元。一九九五年至二○二二年，劉應成為謀取不正當利益，給予「國家工作人員」財物共計折合人民幣五百六十七萬餘元。

消息並未披露他所行賄的「國家工作人員」是哪些官員。

釋永信 少林寺 央視

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