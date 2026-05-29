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大陸高考6月7、8日舉行 多家AI平台涉及考試功能將「限時上鎖」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
2026年大陸全國高考於6月7日至6月8日舉行；採用新高考模式的省份，考試時間則會延長至6月9日或10日。（中新社）
2026年大陸全國高考於6月7日至6月8日舉行；採用新高考模式的省份，考試時間則會延長至6月9日或10日。（中新社）

據央視新聞29日報導，2026年大陸全國高考臨近，「高考期間AI工具將禁用」相關話題引發關注。經央視核實發現，相關措施並非「一刀切」全面禁用AI工具，而是在考試時段，對答題、拍題等涉考功能進行「限時上鎖」，日常聊天、生活問答等非涉考功能不受影響。

公開資料顯示，2026年大陸全國高考於6月7日至6月8日舉行；採用新高考模式的省份，考試時間則會延長至6月9日或10日。報導指，多家主流AI平台客服明確表示，高考期間平台可正常使用，但針對涉考場景的功能會進行專項管控。除AI平台外，高考期間，部分中小學作業輔導工具也對答疑功能進行限制。

報導稱，各平台管控採取「分時段」精準限制，僅在考試時段，對拍題識圖、試題解析等功能進行臨時管控，非涉考功能則不受影響。相關管控並非今年首次嘗試，2025年高考期間，已有多家AI平台對涉考功能實施管控。

今年4月，大陸教育部、網信辦、公安部等單位已針對2026年高考安全工作進行部署，要求防範打擊高科技作弊。

報導指，智能設備隱蔽化使用、AI解題秒級回應等新情況，讓傳統監考手段面臨新挑戰。高考期間對涉考功能進行限制，可最大程度保障高考公平性。

有網友質疑，當前高考安檢措施已相當嚴密，限制AI功能是否必要。對此，北京郵電大學互聯網治理與法律研究中心主任謝永江表示，如果考試組織環節存在任何微小漏洞，AI工具都可能將其無限放大，造成難以估量的惡劣影響。限制AI答題功能，是為堵住「AI助考」的可能，確保考試公平。

高考 AI

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