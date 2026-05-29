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四川稻城亞丁景區遭指省道納收費範圍 當地官方介入叫停

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
一名大陸自駕博主稱，稻城亞丁景區觀光車線路有部分是省道。（澎湃新聞）
一名大陸自駕博主稱，稻城亞丁景區觀光車線路有部分是省道。（澎湃新聞）

四川稻城亞丁景區近日因擺渡車收費爭議引發關注。一名自駕博主發布影片，質疑景區將S462省道通往亞丁村等行政村的部分路段納入觀光車收費範圍，須購買觀光車票才能進入。事件延燒後，甘孜州發展和改革委員會28日發布通告，宣布從29日起，整治期間暫停收取稻城亞丁景區觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。

據澎湃新聞報導，24日，一名自駕博主發布影片，稱自己「硬剛」稻城亞丁景區不合理收費，迅速引發網友熱議。影片中，該博主質疑稻城亞丁景區將S462省道通往亞丁村等行政村的部分路段截斷，遊客須繳納人民幣120元（約新台幣555元）觀光車費後才能進入，認為此舉屬於不合理收費，並要求景區出示相關文件。

報導稱，景區工作人員曾提出可免除觀光車費、報銷住宿費，但條件是博主必須搭乘觀光車，被其拒絕。最終，該博主簽署一份免責承諾書後，成功自行開車進入景區。

25日，稻城亞丁景區旅遊開發有限責任公司回應稱，該博主15日到稻城亞丁景區後，要求自駕進入景區，當班業務主管和工作人員違反景區管理規定擅自放行。目前，景區已對相關工作人員進行嚴肅批評，並依規作出相應處理。

景區方面表示，稻城亞丁是聯合國教科文組織認定的世界生物圈保護區，也是國家級自然保護區，大量社會車輛進入將突破自然保護區生態環境承載力；且景區內地勢狹窄，38公里路段山高谷深，回頭彎多，全程臨崖臨邊，道路安全隱患巨大，因此禁止社會車輛違規進入景區。

另據「康巴傳媒」微信公眾號報導，甘孜州發展和改革委員會28日發布通告，按照大陸文化和旅遊部通報亞丁景區擺渡車問題整改要求，經甘孜州稻城亞丁景區問題整改工作專班研究評估，從5月29日起，暫停收取稻城亞丁景區觀光車及電瓶車交通運輸服務費用。

通告稱，待成本監審工作完成後，再根據法定程序調整收費標準。

四川稻城亞丁景區位於甘孜藏族自治州，被譽為「最後的香格里拉」。區內海拔多在4000公尺以上，以「仙乃日」、「央邁勇」、「夏諾多吉」三座神山及牛奶海等絕美聖湖聞名。（上觀新聞）
四川稻城亞丁景區位於甘孜藏族自治州，被譽為「最後的香格里拉」。區內海拔多在4000公尺以上，以「仙乃日」、「央邁勇」、「夏諾多吉」三座神山及牛奶海等絕美聖湖聞名。（上觀新聞）

四川 觀光

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