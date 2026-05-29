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上海14人被騙到地鐵站「上班」數月 沒領薪還倒貼送禮

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
上海奉賢區近日披露一起詐騙案。11名退休老人與3名年輕人輕信錢姓男子聲稱「能幫忙找地鐵站工作」，不僅白白「上班」數月，還主動送菸、送酒、送現金，最後一分薪水沒拿到，反而人財兩空。（本報資料照）
上海奉賢區近日披露一起詐騙案。11名退休老人與3名年輕人輕信錢姓男子聲稱「能幫忙找地鐵站工作」，不僅白白「上班」數月，還主動送菸、送酒、送現金，最後一分薪水沒拿到，反而人財兩空。（本報資料照）

據南方都市報29日報導，上海奉賢區近日披露一起詐騙案。11名退休老人與3名年輕人輕信錢姓男子聲稱「能幫忙找地鐵站工作」，不僅白白「上班」數月，還主動送菸、送酒、送現金，最後一分薪水沒拿到，反而人財兩空。

上海市奉賢區人民檢察院27日發文指，2024年6月，錢姓男子在一次酒席間藉著醉意吹噓，稱自己親戚承包上海地鐵5號線第三方服務，正在招收第三方工作人員，他可以幫忙安排入職。姚某等14人聽聞後，紛紛找上門請他幫忙。

錢姓男子為圓酒桌上的謊言，也為繼續享受眾人恭維和追捧，乾脆將錯就錯，替這些人安排「工作」，要求他們每天前往上海地鐵5號線奉賢段幾個車站，負責檢查站內工作人員在崗情況，並協助老幼病殘孕人群、幫忙搬運行李等，聲稱每月薪水約人民幣6800元（約新台幣3.15萬元）。

報導指，為讓這份「工作」更逼真，錢姓男子還設計一套「完整流程」。他要求14名「入職人員」每天上下班時，在地鐵站門口監控鏡頭下敬禮打卡，營造正式工作的假象；之後又安排「入職考試」，拿出錄影設備全程錄影，並稱考試不通過就不能轉正。

其間，錢姓男子暗示這份工作「來之不易」，姚某等人為感謝他「牽線搭橋」，或為通過「入職考試」，陸續向其贈送菸酒、禮品券及現金等。

然而，姚某等人依照錢姓男子要求「上班」數月後，始終沒有拿到承諾的薪水。他們找到錢姓男子追問，男子才說出實情，姚某等人隨即報警，這起荒唐詐騙案才曝光。

錢姓男子到案後如實交代犯罪事實及動機，稱「我不認識地鐵站的工作人員，根本沒有能力介紹工作，只是為了享受別人恭維我、把我當領導的感覺。」

報導稱，經查，錢姓男子以介紹地鐵站工作為名實施詐騙，共騙得21條香菸、6瓶白酒、3500元人民幣現金（約新台幣1.62萬元），以及價值1000元人民幣（約新台幣4632元）的消費卡。經協商，錢姓男子退賠部分禮品、禮金，支付部分拖欠薪水並取得被害人諒解。

大陸檢察機關審查認為，錢姓男子以非法占有為目的，虛構幫忙入職地鐵站工作的事實，騙取他人財物，數額較大，已觸犯《中華人民共和國刑法》第266條規定，應以詐騙罪追究責任。

近日，奉賢區檢察院依法對錢姓男子提起公訴，法院判處其有期徒刑6個月，緩刑1年，並處罰金人民幣4000元（約新台幣1.85萬元）。

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上海 薪水 詐騙

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