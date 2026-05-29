高溫提前報到！中國南方5省用電創新高 網喊去非洲避暑

中國南方正經歷今年以來最高溫悶熱天氣，氣溫動輒攝氏35度以上，體感飆破40度，省會廣州的體感溫度最高更升至約攝氏47度，有網友嚷著想到非洲去避暑；因為高溫提前報到，經營南方五省區的南方電網，用電量連續三天創新高，打破了過去五年用電高峰集中在6月、7月的季節規律。

綜合央視新聞、紅星新聞等媒體報導，近日，中國南方有大範圍35度或以上的高溫天氣。廣州、海口等地白天體感溫度突破40度；其中，廣州的體感最高甚至飆到47度，衡陽也達45度，南寧也有43度上下，而這些城市夜間的體感溫度也大多徘徊於30度左右，暑熱全天無休，有廣東網友戲稱「想去非洲避暑」。

與此同時，南方電網電力負載昨晚突破2.72億瓩，連續第三天刷新歷史紀錄，比往年提前一個多月打破峰值。南方電網的經營範圍覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南等五個省區。

在南方電網經營區內，廣東、廣西、海南的電力負載也創新高。廣東成為中國首個電力負載突破1.6億瓩的省份，較往年首次峰值出現，提前近兩個月。

報導說，由於今年華南地區高溫來得早，空調等製冷負載提前釋放，加上工業生產滿載、民生消費旺盛，多重因素推動用電負載提前突破極值。

中國南方電力調度控制中心主管王巍表示，這一輪用電負載創新高的特點非常鮮明，來得早，晚間高峰衝得高，原因是高溫天氣提前到來，夜間經濟以及居民用電占比持續提升。

世界氣象組織（WMO）4月下旬發布預測指出，聖嬰現象（El Nino）將在今年年中回歸，最快可能在5至7月出現。初步跡象顯示這次聖嬰現象更強烈，前次聖嬰現象將全球氣溫推上歷史高點。