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廣東小學女生遭霸凌！7女同學圍堵「輪流掌摑」影片瘋傳… 警：已找到人

香港01／ 撰文：艾曼達
受害小學女生遭多名女學生輪流掌摑、猛推。（網上影片截圖）
受害小學女生遭多名女學生輪流掌摑、猛推。（網上影片截圖）

校園霸凌事件一宗都嫌多！大陸網上瘋傳1段影片，顯示有1名小學女生遭多名同齡女學生包圍，女生遭多人輪流掌摑、猛推，現場一直有學生用手機錄影。影片受到網友關注，質疑是校園集體霸凌事件，大陸傳媒報導指事發地點是廣東湛江雷州，當地派出所與教育局已迅速介入調查，稱已找到所有當事學生。

據《上游新聞》報導，廣東湛江雷州1名小學女生早前在民居巷子裏遭多名學生圍堵霸凌，從網上流傳的影片可以看到，受害女學生被大約7名年齡相若的小學女生包圍，各人對孤立的女生輪流掌摑及推撞，在施暴過程中，現場還有學生持手機錄影，而且充斥着嬉笑聲，畫面令人極其心寒。

影片被發佈到網上後，網友通過影片細節認出，受害女學生和施暴學生均為雷州市一所小學的學生。至5月25日下午，有傳媒就此事聯繫到當地派出所，警方表示得知事件後已第一時間展開調查，並且找到了所有參與霸凌的學生，案件目前仍在跟進中。

至5月26日上午，雷州市教育局相關負責人針對此事作出通報，指經核查後，霸凌事件起因是同學之間口角爭執而引發，被霸凌的學生已前往醫院進行全面檢查，經診斷其身體並無明顯外傷，涉事學校會對被霸凌者進行心理輔導，幫助她平復心理創傷。

事件在網上曝光後惹來網友譁然，不少人認為多人合謀霸凌1名女學生，並且在施暴過程中還用手機拍攝，絕非口角爭執那麼簡單，不少人直斥「太過分了」、「孩子一輩子都有陰影了」、「《中華人民共和國未成年保護法》保護了未成年，同時也害了未成年」，更有人反問「身體無大礙，心理呢？」。

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文章授權轉載自《香港01》

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