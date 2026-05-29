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大陸今夏用電最高負荷 估達16億千瓦

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸今夏全國最高用電負荷將達到十六億千瓦，較去年增加九千萬千瓦左右。圖為日前施工人員在安徽省宿州市蕭縣宿州蕭碭500千伏輸變電工程開展驗收作業。（新華社）
大陸今夏全國最高用電負荷將達到十六億千瓦，較去年增加九千萬千瓦左右。圖為日前施工人員在安徽省宿州市蕭縣宿州蕭碭500千伏輸變電工程開展驗收作業。（新華社）

大陸國家發改委新聞發言人李超日前在北京表示，綜合研判，今夏全國最高用電負荷將達到十六億千瓦左右，較去年增加九千萬千瓦左右，相當於多出一個河南省的用電負荷。

中新社報導，李超在當天的國家發改委五月份新聞發佈會上表示，根據國家氣候中心預測，今年夏天全國大部分地區氣溫較常年同期偏高。高溫天氣將大幅增加空調降溫用電需求，乾旱天氣可能影響水電發電能力，部分極端天氣可能導致電力設備受損停運，這些都會對電力安全穩定運行帶來影響，增加能源電力保供壓力。

她表示，針對今夏需求增長和極端天氣可能多發頻發的形勢，國家發改委將充分發揮煤電油氣運保障工作部際協調機制作用，會同有關方面扎實做好能源電力保供準備工作。

具體而言，官方將大力推進電源建設投產，一至四月，全國新增發電裝機容量約一億千瓦。加強電煤儲備和水電蓄能，截至四月底，全國統調電廠存煤達到二億噸左右、可用天數超過三十天；水電蓄能超過八百億千瓦時，處於歷史較好水平。

此外，還將推動電力、電煤中長期合同高比例簽約和有效履約，夯實能源中長期合同保供穩價「壓艙石」作用。做好跨省跨區電力互濟工作，必要時將做好應急調度，通過全國統一電力市場加強供需調節，提升全國整體保供能力。扎實做好應急預案，針對部分供需平衡偏緊的省份，「一省一策」定應急預案。

大陸 李超 北京 高溫

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