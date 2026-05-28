快訊

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

高溫提前報到 中國大陸南方5省用電創新高

中央社／ 台北28日電

中國大陸南方正經歷今年以來最高溫悶熱天氣，氣溫動輒攝氏35度以上，體感飆破40度。因為高溫提前報到，經營南方5省區的南方電網，用電量連續3天創新高，打破了過去5年用電高峰集中在6月、7月的季節規律。

綜合央視新聞、紅星新聞等陸媒報導，近日，中國大陸南方有大範圍35度或以上的高溫天氣。廣州、海口等地白天體感溫度突破40度；其中，廣州的體感最高甚至飆到47度。這些城市夜間的體感溫度也大多在30度上下，酷熱全天無休。

與此同時，南方電網電力負載昨晚突破2.72億瓩，連續第3天刷新歷史紀錄，比往年提前一個多月打破峰值。南方電網的經營範圍覆蓋廣東、廣西、雲南、貴州、海南等5省區。

在南方電網經營區內，廣東、廣西、海南的電力負載也創新高。廣東成為中國首個電力負載突破1.6億瓩的省份，較往年首次峰值出現，提前近兩個月。

報導說，由於今年華南地區高溫來得早，空調等製冷負載提前釋放，加上工業生產滿載、民生消費旺盛，多重因素推動用電負載提前突破極值。

中國南方電力調度控制中心主管王巍表示，這一輪用電負載創新高的特點非常鮮明，來得早，晚間高峰衝得高，原因是高溫天氣提前到來，夜間經濟以及居民用電占比持續提升。

高溫 廣州 中國大陸

延伸閱讀

中國廣州體感47度 網友：想到非洲去避暑

熱爆！3測站今高溫創歷年5月新高 「薔蜜」颱風這天增強為中颱

1張圖看台北熱到發紫 賈新興曝極端高溫原因 觀察今天是否再創新高

台中高工教室冷氣轉送風「降載」 學生抱怨熱炸…校方出手了

相關新聞

大陸河南9座小巴載16人 公路追尾貨車致13死3傷

河南南陽發生一宗奪命嚴重交通事故。周四（28日）凌晨2時40分左右，近南陽市滬陝高速公路，於G40滬陝高速河南省南陽市桐柏毛集段K991+800處，一輛掛有鄂F8A7L8車牌的大通小巴（客車），由後方追尾撞向一輛半掛貨車。事故至今已造成13人死亡，另有3人受傷。

中國抖音情侶富士山下跳舞遭日網炎上 發聲明控預謀抹黑嗆「不再去日本」

中國網紅情侶藤短短在日本拍攝舞蹈影片引發爭議，部分日本網友指責其行為妨礙營業。雖然影片在中國引起好評，但事件迅速升級，中方抨擊為抹黑，並宣布將不再訪日。

旗下子公司豬肉抗生素超標37.5倍 陸最大肉類加工企業雙匯道歉

近日，中國大陸規模最大的肉類加工企業「雙匯發展」旗下子公司，因生產豬肉曝光抗生素超標37.5倍引發市場廣泛關注。5月28日，雙匯發展發布致歉聲明稱，近日，黑龍江省市場監督管理局公示，望奎雙匯北大荒食品有限公司生產的「豬後鞧肉」（後腿肉）林可黴素殘留超標，雙匯發展道歉。

鞏固國際金融中心地位 香港年內設立國際商事法庭

香港司法機構宣布，年內在香港高等法院設立香港國際商事法庭，作為高等法院轄下專責分庭，審理複雜、涉案金額巨大的國際和跨境商業糾紛，借以鞏固香港作為國際金融中心以及國際爭議解決樞紐的地位。

豆包、騰訊元寶…中國高考期間 多家AI平台證實禁識圖答題

2026年高考下月舉行，為維護考試公平，中國主流AI平台今年在高考期間，將集體限制拍題識圖、試題解答等功能；豆包、騰訊元寶等平台相繼證實，表示平台不會整體停用，將保留日常聊天、諮詢等服務。

非法供卵、胚胎移植…杭州別墅藏助孕實驗室 記者暗訪遭拖拽骨折

河南大象新聞記者近日前往浙江杭州臨平區某別墅區裡一處非法試管嬰兒胚胎實驗室採訪，遭實驗室工作人員暴力阻撓，從背後拖拽當場被拽翻在地致腓骨骨折；據了解，該實驗室無正規醫療資質，卻大肆開展供卵、胚胎移植等違規助孕服務，提供多位「卵妹」挑選，還假借移植失敗為由誘導多次高價消費，已有多名婦女受害，有婦女不僅手術沒成功還染上多項婦科疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。