鞏固國際金融中心地位 香港年內設立國際商事法庭

香港司法機構宣布，年內在香港高等法院設立香港國際商事法庭，作為高等法院轄下專責分庭，審理複雜、涉案金額巨大的國際和跨境商業糾紛，借以鞏固香港作為國際金融中心以及國際爭議解決樞紐的地位。

香港司法機構說，香港高等法院大樓其中一層，將指定供香港國際商事法庭使用。案件將由具豐富商事法經驗的香港本地法官審理，亦可邀請其他普通法司法管轄區的法律執業者，以專案方式審理案件。適當情況下可邀請裁判委員及專家，協助處理不同的專門範疇。

香港司法機構將發布專用實務指示，以訂明該庭司法管轄範圍內的案件類別及詳細法庭程序。

香港司法機構認為，設立香港國際商事法庭，標誌著香港司法制度在「一國兩制」原則下的重大發展，恰當回應與日俱增的相關複雜法律及事實問題需求，能使香港現有爭議解決架構更完善，連同仲裁和調解，為從事國際和跨境商業活動的各方，提供全面多元化的爭議解決方案。法庭提供的司法程序具備顯著優勢，包括在相互安排下，相當判決在中國大陸得以承認和執行。

香港政府和香港特首對此表示歡迎。香港特首李家超稱，設立國際商事法庭進一步推動國際商事規則發展，並與香港現有的國際仲裁和調解服務相輔相成，為全球企業或投資者提供多元化、全方位的爭議解決選項。

港府律政司司長林定國稱，極有信心香港國際商事法庭能憑藉國際化的法官背景和高效的訴訟程序，不僅能對案件作出具權威性及令當事人信服的裁決，判例亦會對國際商事法律的發展帶來重大貢獻，從而進一步鞏固香港普通法司法制度在國際間的聲譽和地位。