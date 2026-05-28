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中國廣州體感47度 網友：想到非洲去避暑

中央社／ 台北28日電

中國南方最近提早面臨高溫天氣，其中廣東不分日夜又熱又溼，省會廣州的體感溫度最高更升至約攝氏47度，有網友嚷著想到非洲去避暑。

綜合廣東新快報等陸媒報導，中國南方正經歷今年以來範圍最大的高溫悶熱天氣，不少地方提前開啟盛夏模式，網友紛紛抱怨「夏天才剛開始就熱紅溫了」，廣東、廣西、海南、湖南、江西等地白天最高溫普遍在35度高溫線上下，由於濕度大，體感溫度也飆高。

報導提到，廣東廣州、海南海口、江西贛州、湖南衡陽白天的體感溫度輕易就突破40度，其中廣州的體感溫度最高升至47度，衡陽也達45度，南寧也有43度上下，而這些城市夜間的體感溫度也大多徘徊於30度左右，暑熱全天無休，有廣東網友戲稱「想去非洲避暑」。

世界氣象組織（WMO）4月下旬發布預測指出，聖嬰現象（El Nino）將在今年年中回歸，最快可能在5至7月出現。初步跡象顯示這次聖嬰現象更強烈，前次聖嬰現象將全球氣溫推上歷史高點。

中國中央氣象台表示，聖嬰現象為大氣提供更多熱量與水氣，導致中國南方降雨與高溫提前出現，而且強度偏強。今年5月下旬出現的梅雨式濕熱天氣，呈現高溫、高濕、多雨的複合型特徵，較往年提早了1到2週。

廣州 非洲 廣東

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