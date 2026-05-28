中國抖音情侶富士山下跳舞遭日網炎上 發聲明控預謀抹黑嗆「不再去日本」

中國知名舞蹈網紅情侶「藤短短」近期因在日本山梨縣富士河口湖町拍攝舞蹈影片，意外引發跨國輿論風波。對此，「藤短短」於昨日發表聲明這是一場「有預謀的針對性抹黑行動」，並宣布「以後不會再去日本了。」

這段影片以當地一處熱門打卡點LAWSON便利商店為背景，遠處可見壯麗的富士山，兩人重現日本動漫片頭的經典動作，並在影片中寫下「終於有一天來到這裡跳了躍動青春」。影片上傳後迅速走紅，瀏覽量在短時間內突破數百萬次。

影片曝光之初，不少網友對其作品給予正面評價，認為影片色調優美、氛圍青春可愛，並稱讚兩人選擇清晨拍攝，顯然考量到避免對店家造成影響。然而，隨著影片在日本社群平台上被部分右翼帳號轉載，事件迅速引發激烈爭議。

許多日本網友留言批評，指控這對情侶的行徑「妨礙營業」、「阻擋顧客進出」，將其貼上「迷惑行為」的標籤，事件逐漸升級為一場跨國性的輿論對峙。

面對鋪天蓋地的指責與辱罵，「藤短短」於昨日發表聲明，指控部分日本右翼帳號惡意散布不實言論，導致他們成為網路暴力的受害者。他們表示，這已不僅僅是一次普通的拍攝爭議，而是一場「有預謀的針對性抹黑行動」。他們在聲明中表達了無奈之情，更表示：「以後不會再去日本了。」

此事件在中日兩國網友間引發不同反應。在中國，有不少網友力挺「藤短短」，認為他們的行為並無不妥，且對日本部分網友的激烈反應感到不解；也有人認為應該更加尊重當地文化。在日本，部分人則認為該行為確實影響了公共秩序，但也有不少人留言稱影片「可愛」、「無傷大雅」。